Как спасти вялый день — простые способы поднять настроение

Как спасти вялый день — простые способы поднять настроение

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:30
Что поможет поднять настроение — психологи назвали 5 действенных способов
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Бывают дни, средние между хорошим и плохим. В этот период хочется спрятаться в своем уютном доме, включить фильм и укутаться в теплый плед. В такие вялые дни не хочется ничего делать, а настроение напрочь пропадает. Исправить это и вернуть себе энергию можно с помощью нескольких простых способов.

Об этом пишет Real Simple.

Читайте также:

Как поднять себе настроение

Выйдите на прогулку

Лучший способ быстро поднять себе настроение — провести время на свежем воздухе. Психологи отмечают, что даже 20-30 минут прогулки будет достаточно для того, чтобы снизить уровень стресса и начать чувствовать себя лучше. Выбирайте тихие места, где можно побыть наедине с природой — парк, озеро или лес.

Ведите дневник благодарности

Возьмите себе за привычку вести дневник благодарности. В дни, когда все кажется не таким, положительные мысли, написанные на бумаге, могут стать настоящей спасательной шлюпкой. Перечитывайте дневник тогда, когда чувствуете апатию и усталость. Такой метод поможет улучшить психическое здоровье и избавиться от тревожности.

Займитесь творчеством

В плохие дни стоит попробовать заняться чем-то творческим. Это пробудит мозг и даст ему толчок к тому, чтобы окунуться в состояние вдохновения. При этом не обязательно уметь красиво рисовать, лепить из глины или профессионально писать стихи. Просто позвольте себе проявиться и попробуйте что-то творческое и интересное.

Физическая активность

Еще один надежный способ, который поможет поднять настроение, — физические упражнения. Это поможет чувствовать себя спокойнее и заземленнее. При этом не обязательно нужно бежать марафон или часами заниматься в спортзале. Можно попробовать простую растяжку, пойти на танцы или заняться йогой.

Встретьтесь с близкими

Когда вы чувствуете себя опустошенно и ничего не хотите, стоит пообщаться с близкими. Проведите время с другом или родным человеком. Если же возможности встретиться нет, позвоните или пообщайтесь онлайн. В любом случае это лучше, чем оставаться наедине.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что вас на самом деле тревожит. Поможет простой психологический тест.

Также мы рассказывали о том, как поднять самооценку и начать верить в себя. Психологи назвали пять простых способов.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
