Україна
Дата публікації: 26 листопада 2025 17:50
Оновлено: 10:51
5 способів швидко підняти самооцінку — працює одразу
Дівчина дивиться на себе у дзеркало. Фото: Freepik

Низька самооцінка стримує людей на шляху до успіху. Вона заважає рухатися вперед та пробувати щось нове. Постійні сумніви в собі гризуть зсередини й не дозволяють щасливо жити. Однак низька самооцінка — це не вирок. Змінити ставлення до власної особистості можна. У цьому допоможуть кілька дієвих порад від психологів.

Про це пише УНІАН.

Як просто підняти самооцінку

Хваліть себе

Аби почати себе любити, варто не нехтувати похвалою. Навіть найменші досягнення заслуговують на компліменти. Психологи радять звертати увагу на свої сильні сторони та постійно їх підкреслювати. Особливо дієво такий метод працює у поєднанні із дзеркалом. Говоріть приємні речі, дивлячись на своє відображення.

Перестаньте порівнювати себе з іншими

Здорова самооцінка — це відсутність постійного порівняння себе з іншими. Психологи радять аналізувати власні перемоги та провали, а не думати про те, що у когось вийшло краще. Лише тоді ви відчуєте в собі силу і навіть перевагу над іншими.

Спілкуйтеся з позитивними людьми

Токсичні люди лише будуть погіршувати ваше враження про себе. Варто змінити оточення, якщо воно лише підкреслює ваші недоліки. Спілкуйтеся з людьми, які наповнені позитивом. Це заряджатиме енергією та підштовхне до нових звершень.

Повторюйте афірмації

Афірмації чудово працюють на рівні підсвідомості. Повторюйте собі щодня фрази про те, що ви впевнені в собі, красиві, розумні та талановиті. Так вдасться перепрограмувати мозок та змінити ставлення до себе.

Перестаньте сварити себе

Дайте собі дозвіл на те, аби зробити помилку. Розцінюйте це як досвід, а не провал. Коли ви перестанете сварити себе, то зможете нарешті прийняти власні переваги та недоліки. В цьому й захований секрет любові до себе.

психологія поради цікаві факти психологічний стан самооцінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
