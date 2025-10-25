Що вказує на занижену самооцінку — відповідь психологів

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Невпевненість людини може видавати її поведінка. Психологи зазначають, що всього кілька ознак вкажуть на нелюбов до себе. Особистості, які роблять ці речі, мають занижену самооцінку та не вважають себе гідними чогось.

Що роблять люди із заниженою самооцінкою

Постійно просять вибачення

Найбільше людину з низькою самооцінкою видають її постійні вибачення. Така особистість буде перепрошувати геть за все. Психологи зазначають, що ця реакція є несвідомою. Вона виникає через страх засмутити інших.

Уникають зорового контакту

Люди, які мають занижену самооцінку, часто уникають прямого зорового контакту з іншими. Це відображає їхній неспокій та невпевненість у собі. Прихований погляд — це спроба замаскувати те, що вважають слабкістю.

Намагаються бути перфекціоністами

Люди, які мають низьку самооцінку, прагнуть бути кращими. Вони хочуть довести все до бездоганності та ставлять перед собою неймовірно високі планки. Зрештою така невпинна гонитва за ідеалом лише посилює невпевненість у собі.

Погано сприймають компліменти

Особистості із заниженою самооцінкою погано сприймають компліменти. Вони можуть відмахнутися від таких слів чи змінити тему розмови, якщо хтось починає їх хвалити. Такі люди почуваються ніяково та прагнуть уникнути уваги.

Не можуть відмовити

Яскравим показником низької самооцінки є невміння говорити "ні". Такі люди постійно бояться відмовити комусь чи підвести інших. Аби уникнути критики й негативної реакції, вони погоджуються на усе.

