Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Ознаки нелюбові до себе — що вказує на занижену самооцінку

Ознаки нелюбові до себе — що вказує на занижену самооцінку

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 08:55
Оновлено: 09:00
Що вказує на занижену самооцінку — відповідь психологів
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Невпевненість людини може видавати її поведінка. Психологи зазначають, що всього кілька ознак вкажуть на нелюбов до себе. Особистості, які роблять ці речі, мають занижену самооцінку та не вважають себе гідними чогось.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Що роблять люди із заниженою самооцінкою

Постійно просять вибачення

Найбільше людину з низькою самооцінкою видають її постійні вибачення. Така особистість буде перепрошувати геть за все. Психологи зазначають, що ця реакція є несвідомою. Вона виникає через страх засмутити інших.

Уникають зорового контакту

Люди, які мають занижену самооцінку, часто уникають прямого зорового контакту з іншими. Це відображає їхній неспокій та невпевненість у собі. Прихований погляд — це спроба замаскувати те, що вважають слабкістю.

Що вказує на занижену самооцінку
Красива дівчина. Фото: Pexels

Намагаються бути перфекціоністами

Люди, які мають низьку самооцінку, прагнуть бути кращими. Вони хочуть довести все до бездоганності та ставлять перед собою неймовірно високі планки. Зрештою така невпинна гонитва за ідеалом лише посилює невпевненість у собі.

Погано сприймають компліменти

Особистості із заниженою самооцінкою погано сприймають компліменти. Вони можуть відмахнутися від таких слів чи змінити тему розмови, якщо хтось починає їх хвалити. Такі люди почуваються ніяково та прагнуть уникнути уваги.

Не можуть відмовити

Яскравим показником низької самооцінки є невміння говорити "ні". Такі люди постійно бояться відмовити комусь чи підвести інших. Аби уникнути критики й негативної реакції, вони погоджуються на усе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повірити в себе. Кілька порад дала зіркова ведуча Катерина Осадча.

Також ми розповідали про те, як підняти самооцінку. Психологиня назвала кілька ефективних методів.

психологія поради цікаві факти ознаки самооцінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації