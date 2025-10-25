Что указывает на заниженную самооценку — ответ психологов

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Неуверенность человека может выдавать его поведение. Психологи отмечают, что всего несколько признаков укажут на нелюбовь к себе. Личности, которые делают эти вещи, имеют заниженную самооценку и не считают себя достойными чего-то.

Об этом пишет ТСН.

Что делают люди с заниженной самооценкой

Постоянно просят прощения

Больше всего человека с низкой самооценкой выдают его постоянные извинения. Такая личность будет извиняться абсолютно за все. Психологи отмечают, что эта реакция является бессознательной. Она возникает из-за страха огорчить других.

Избегают зрительного контакта

Люди, которые имеют заниженную самооценку, часто избегают прямого зрительного контакта с другими. Это отражает их беспокойство и неуверенность в себе. Скрытый взгляд — это попытка замаскировать то, что считают слабостью.

Фото: Pexels

Пытаются быть перфекционистами

Люди, которые имеют низкую самооценку, стремятся быть лучшими. Они хотят довести все до безупречности и ставят перед собой невероятно высокие планки. В конце концов такая неустанная погоня за идеалом только усиливает неуверенность в себе.

Плохо воспринимают комплименты

Личности с заниженной самооценкой плохо воспринимают комплименты. Они могут отмахнуться от таких слов или сменить тему разговора, если кто-то начинает их хвалить. Такие люди чувствуют себя неловко и стремятся избежать внимания.

Не могут отказать

Ярким показателем низкой самооценки является неумение говорить "нет". Такие люди постоянно боятся отказать кому-то или подвести других. Чтобы избежать критики и негативной реакции, они соглашаются на все.

