Видео

Главная Психология Признаки нелюбви к себе — что указывает на заниженную самооценку

Признаки нелюбви к себе — что указывает на заниженную самооценку

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 08:55
обновлено: 09:00
Что указывает на заниженную самооценку — ответ психологов
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Неуверенность человека может выдавать его поведение. Психологи отмечают, что всего несколько признаков укажут на нелюбовь к себе. Личности, которые делают эти вещи, имеют заниженную самооценку и не считают себя достойными чего-то.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Что делают люди с заниженной самооценкой

Постоянно просят прощения

Больше всего человека с низкой самооценкой выдают его постоянные извинения. Такая личность будет извиняться абсолютно за все. Психологи отмечают, что эта реакция является бессознательной. Она возникает из-за страха огорчить других.

Избегают зрительного контакта

Люди, которые имеют заниженную самооценку, часто избегают прямого зрительного контакта с другими. Это отражает их беспокойство и неуверенность в себе. Скрытый взгляд — это попытка замаскировать то, что считают слабостью.

Що вказує на занижену самооцінку
Красивая девушка. Фото: Pexels

Пытаются быть перфекционистами

Люди, которые имеют низкую самооценку, стремятся быть лучшими. Они хотят довести все до безупречности и ставят перед собой невероятно высокие планки. В конце концов такая неустанная погоня за идеалом только усиливает неуверенность в себе.

Плохо воспринимают комплименты

Личности с заниженной самооценкой плохо воспринимают комплименты. Они могут отмахнуться от таких слов или сменить тему разговора, если кто-то начинает их хвалить. Такие люди чувствуют себя неловко и стремятся избежать внимания.

Не могут отказать

Ярким показателем низкой самооценки является неумение говорить "нет". Такие люди постоянно боятся отказать кому-то или подвести других. Чтобы избежать критики и негативной реакции, они соглашаются на все.

Напомним, ранее мы писали о том, как поверить в себя. Несколько советов дала звездная ведущая Екатерина Осадчая.

Также мы рассказывали о том, как поднять самооценку. Психолог назвала несколько эффективных методов.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
