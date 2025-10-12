Психолог назвала эффективные способы поднятия самооценки — удастся каждому

Девушка держит телефон в руках. Фото: Pexels

Стабильная самооценка — это не что-то недостижимое. Есть несколько абсолютно понятных действий, которые помогут стать более уверенным в себе человеком, избавиться от комплексов и полюбить себя.

Об этом рассказала психолог Ольга Камалетдинова на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Как повысить самооценку

Установите контакт с собой, чувствами и эмоциями

Для начала стоит научиться понимать себя и собственные потребности. Попробуйте разобраться в своих чувствах и понять, почему они именно такие. Услышьте свои желания и поставьте их на первое место.

Сформируйте четкое мнение о себе

Вы должны перестать волноваться о том, что думают другие люди. Сформируйте для себя четкое мнение о том, кто вы, что любите и какие преимущества имеете. Это поможет не зависеть от других и не сравнивать себя с ними.

Красивая девушка. Фото: Pexels

Отграничьте свои границы

Вам стоит четко определить границы дозволенного — как с вами можно обращаться, а что вы терпеть не будете. Научитесь отстаивать свои границы с другими правильно и экологично. Только так будет расти уверенность в себе.

Забудьте об убеждении "я недостаточно хороша/умна/успешная"

Наше мнение о себе — это набор убеждений, которые когда-то нам внушили родители или социум, отмечает психолог. Уберите ненужные триггеры. Конечно, сделать это может быть сложно, ведь предубеждения прочно засели в подсознании. Однако это поможет повысить самооценку.

Работайте со страхами одиночества/оставленности

Часто люди боятся отстаивать или проявлять себя, чтобы не потерять близких и не остаться одинокими. Однако важно найти ценность в себе, а не в других. Пойдите навстречу страху и посмотрите ему в лицо.

Напомним, ранее мы писали о том, что указывает на низкую самооценку. Психологи назвали несколько признаков.

Также мы рассказывали о том, как стать уверенным в себе человеком. Помогут несколько простых привычек.