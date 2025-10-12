Психологиня назвала ефективні способи підняття самооцінки — вдасться кожному

Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Pexels

Стабільна самооцінка — це не щось недосяжне. Є кілька абсолютно зрозумілих дій, що допоможуть стати впевненішою в собі людиною, позбутись комплексів й полюбити себе.

Про це розповіла психологиня Ольга Камалетдінова на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Як підвищити самооцінку

Встановіть контакт з собою, почуттями та емоціями

Для початку варто навчитись розуміти себе й власні потреби. Спробуйте розібратись у своїх почуттях й зрозуміти, чому вони саме такі. Почуйте свої бажання та поставте їх на перше місце.

Сформуйте чітку думку про себе

Ви повинні перестати хвилюватись про те, що думають інші люди. Сформуйте для себе чітку думку про те, хто ви, що любите та які переваги маєте. Це допоможе не залежати від інших й не порівнювати себе з ними.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Відмежуйте свої кордони

Вам варто чітко визначити межі дозволеного — як з вами можна поводитись, а що ви терпіти не будете. Навчіться відстоювати свої кордони з іншими правильно та екологічно. Лише так буде зростати впевненість у собі.

Забудьте про переконання "я недостатньо гарна/розумна/успішна"

Наша думка про себе — це набір переконань, які колись нам навіяли батьки або соціум, зазначає психологиня. Приберіть непотрібні тригери. Звичайно, зробити це може бути складно, адже упередження міцно засідають в підсвідомості. Однак це допоможе підвищити самооцінку.

Працюйте зі страхами самотності/покинутості

Часто люди бояться відстоювати або проявляти себе, аби не втратити близьких й не залишитись самотніми. Однак важливо знайти цінність у собі, а не в інших. Підіть назустріч страху та подивіться йому в обличчя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вказує на низьку самооцінку. Психологи назвали кілька ознак.

Також ми розповідали про те, як стати впевненою в собі людиною. Допоможуть кілька простих звичок.