Риси жінки, що зовсім себе не цінує — як вона несвідомо поводиться

Жінкам, які себе не цінують, притаманні певні риси характеру. Саме ці сигнали видають їхню нелюбов й неповагу до себе. При цьому, як зазначають психологи, більшість дам робить це абсолютно несвідомо.

Риси жінки, яка зовсім не цінує себе

У всьому звинувачує себе

Жінка, що не відчуває власної цінності, буде завжди брати вину на себе. Вона картатиме себе за будь-які невдачі, навіть якщо її провини зовсім немає. Це справжнє саморуйнування, яке лише погіршує ситуацію та розвиває ненависть до себе.

Оточує себе негідними людьми

Жінки з низькою самооцінкою часто вступають у токсичні стосунки. Крім того, вони обирають негідних друзів чи дозволяють рідним поводитися із собою не найкращим чином. Такі дами просто не розуміють, що гідні більшого.

Жертвує власним добробутом заради інших

Часто жінки, які не цінують себе, відмовляються заради всього виключно для того, аби догодити іншим. Вони ладні пожертвувати власними бажаннями заради того, щоб утримати людей поруч. Таким чином жінки лише гублять своє життя.

Постійно сумнівається в собі

Жінки, які себе не цінують, постійно сумніваються у власному виборі. Вони не можуть прийняти жодного важливого рішення й навіть якщо точно знають, як вчинити у теорії, навряд чи скористаються цим на практиці.

Любить принижувати інших

Часто жінки з низькою самооцінкою несвідомо принижують інших. Для них такі вчинки — це спосіб самоствердитись. Дами, що невпевнені в собі, будуть критикувати тих, хто вищий і сильніший.

