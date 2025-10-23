Черты женщины, которая совсем себя не ценит — как она бессознательно ведет себя

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Женщинам, которые себя не ценят, присущи определенные черты характера. Именно эти сигналы выдают их нелюбовь и неуважение к себе. При этом, как отмечают психологи, большинство дам делает это совершенно бессознательно.

Об этом пишет Ukr.Media.

Черты женщины, которая совсем не ценит себя

Во всем обвиняет себя

Женщина, которая не чувствует собственной ценности, будет всегда брать вину на себя. Она будет корить себя за любые неудачи, даже если ее вины вовсе нет. Это настоящее саморазрушение, которое только усугубляет ситуацию и развивает ненависть к себе.

Окружает себя недостойными людьми

Женщины с низкой самооценкой часто вступают в токсичные отношения. Кроме того, они выбирают недостойных друзей или позволяют родным обращаться с собой не лучшим образом. Такие дамы просто не понимают, что достойны большего.

Неуверенная в себе девушка. Фото: Pexels

Жертвует собственным благополучием ради других

Часто женщины, которые не ценят себя, отказываются ради всего исключительно для того, чтобы угодить другим. Они готовы пожертвовать собственными желаниями ради того, чтобы удержать людей рядом. Таким образом женщины только теряют свою жизнь.

Постоянно сомневается в себе

Женщины, которые себя не ценят, постоянно сомневаются в собственном выборе. Они не могут принять ни одного важного решения и даже если точно знают, как поступить в теории, вряд ли воспользуются этим на практике.

Любит унижать других

Часто женщины с низкой самооценкой бессознательно унижают других. Для них такие поступки — это способ самоутвердиться. Дамы, неуверенные в себе, будут критиковать тех, кто выше и сильнее.

