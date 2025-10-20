Видео
Видео

Спокойный или агрессивный — стиль вождения раскроет ваш характер

Дата публикации 20 октября 2025 06:50
обновлено: 06:44
Манера вождения расскажет все о человеке — тест на характер
Девушка за рулем. Фото: Pexels

Стиль вождения может многое рассказать о человеке. То, как личность держит руки на руле, давит на педаль газа или пропускает других участников дорожного движения, может раскрыть ее характер.

Об этом пишет YourTango.

Что стиль вождения расскажет о характере человека

Как отмечает терапевт Джеффри Мельце, манера вождения много говорит о личности. Он объясняет, что постоянная смена полос движения свидетельствует об импульсивности человека. Такое поведение указывает на то, что он любит опережать других и всегда быть впереди.

"Если кто-то постоянно петляет сквозь полосы и подрезает людям дорогу, можно сказать, что он импульсивный, возможно, даже немного эгоистичный", — объясняет Мельце.

Водители, которые всегда пропускают чужие автомобили впереди себя, имеют мягкий характер и пытаются угодить всем. Они склонны быть чрезмерно осторожными и тяжело проявляют себя. Такие люди боятся заявить о собственном мнении. Есть и такие личности, которые специально не уступают дорогу.

Як стиль водіння впливає на характер
Девушка за рулем автомобиля. Фото: Pexels

"Оба типа отражают крайности — либо доминирование, либо самопожертвование", — объясняет Мельцер.

Кроме того, о характере человека может рассказать его манера стоять в пробке. Одни, например, спокойно слушают музыку или аудиокнигу, другие же слишком нетерпеливы и не могут усидеть на месте.

"Вождение показывает, может ли человек откладывать удовольствие и сохранять спокойствие, когда что-то идет не так", — говорит терапевт.

То, как водитель управляет автомобилем, также может подчеркнуть его навыки управления стрессом. Кроме того, это указывает на готовность идти на риск или же склонность его избегать.

психология автомобиль водители характер интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
