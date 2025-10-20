Манера вождения расскажет все о человеке — тест на характер

Девушка за рулем. Фото: Pexels

Стиль вождения может многое рассказать о человеке. То, как личность держит руки на руле, давит на педаль газа или пропускает других участников дорожного движения, может раскрыть ее характер.

Об этом пишет YourTango.

Что стиль вождения расскажет о характере человека

Как отмечает терапевт Джеффри Мельце, манера вождения много говорит о личности. Он объясняет, что постоянная смена полос движения свидетельствует об импульсивности человека. Такое поведение указывает на то, что он любит опережать других и всегда быть впереди.

"Если кто-то постоянно петляет сквозь полосы и подрезает людям дорогу, можно сказать, что он импульсивный, возможно, даже немного эгоистичный", — объясняет Мельце.

Водители, которые всегда пропускают чужие автомобили впереди себя, имеют мягкий характер и пытаются угодить всем. Они склонны быть чрезмерно осторожными и тяжело проявляют себя. Такие люди боятся заявить о собственном мнении. Есть и такие личности, которые специально не уступают дорогу.

Девушка за рулем автомобиля. Фото: Pexels

"Оба типа отражают крайности — либо доминирование, либо самопожертвование", — объясняет Мельцер.

Кроме того, о характере человека может рассказать его манера стоять в пробке. Одни, например, спокойно слушают музыку или аудиокнигу, другие же слишком нетерпеливы и не могут усидеть на месте.

"Вождение показывает, может ли человек откладывать удовольствие и сохранять спокойствие, когда что-то идет не так", — говорит терапевт.

То, как водитель управляет автомобилем, также может подчеркнуть его навыки управления стрессом. Кроме того, это указывает на готовность идти на риск или же склонность его избегать.

