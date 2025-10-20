Манера водіння розкаже все про людину — тест на характер

Дівчина за кермом. Фото: Pexels

Стиль водіння може багато чого розповісти про людину. Те, як особистість тримає руки на кермі, тисне на педаль газу чи пропускає інших учасників дорожнього руху, може розкрити її характер.

Про це пише YourTango.

Що стиль водіння розкаже про характер людини

Як зазначає терапевт Джеффрі Мельце, манера водіння багато говорить про особистість. Він пояснює, що постійна зміна смуг руху свідчить про імпульсивність людини. Така поведінка вказує на те, що вона любить випереджати інших та завжди бути попереду.

"Якщо хтось постійно петляє крізь смуги та підрізає людям дорогу, можна сказати, що він імпульсивний, можливо, навіть трохи егоїстичний", — пояснює Мельце.

Водії, що завжди пропускають чужі автомобілі попереду себе, мають м'який характер та намагаються догодити усім. Вони схильні бути надмірно обережними та важко проявляють себе. Такі люди бояться заявити про власну думку. Є й такі особистості, що спеціально не поступаються дорогою.

Дівчина за кермом автомобіля. Фото: Pexels

"Обидва типи відображають крайнощі — або домінування, або самопожертву", — пояснює Мельцер.

Крім того, про характер людини може розповісти її манера стояти в заторі. Одні, наприклад, спокійно слухають музику чи аудіокнигу, інші ж занадто нетерплячі та не можуть всидіти на місці.

"Водіння показує, чи може людина відкладати задоволення та зберігати спокій, коли щось іде не так", — каже терапевт.

Те, як водій керує автомобілем, також може підкреслити його навички управління стресом. Крім того, це вказує на готовність йти на ризик або ж схильність його уникати.

