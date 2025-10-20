Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Спокійний чи агресивний — стиль водіння розкриє ваш характер

Спокійний чи агресивний — стиль водіння розкриє ваш характер

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 06:50
Оновлено: 06:44
Манера водіння розкаже все про людину — тест на характер
Дівчина за кермом. Фото: Pexels

Стиль водіння може багато чого розповісти про людину. Те, як особистість тримає руки на кермі, тисне на педаль газу чи пропускає інших учасників дорожнього руху, може розкрити її характер

Про це пише YourTango.

Реклама
Читайте також:

Що стиль водіння розкаже про характер людини

Як зазначає терапевт Джеффрі Мельце, манера водіння багато говорить про особистість. Він пояснює, що постійна зміна смуг руху свідчить про імпульсивність людини. Така поведінка вказує на те, що вона любить випереджати інших та завжди бути попереду.

"Якщо хтось постійно петляє крізь смуги та підрізає людям дорогу, можна сказати, що він імпульсивний, можливо, навіть трохи егоїстичний", — пояснює Мельце.

Водії, що завжди пропускають чужі автомобілі попереду себе, мають м'який характер та намагаються догодити усім. Вони схильні бути надмірно обережними та важко проявляють себе. Такі люди бояться заявити про власну думку. Є й такі особистості, що спеціально не поступаються дорогою.

Як стиль водіння впливає на характер
Дівчина за кермом автомобіля. Фото: Pexels

"Обидва типи відображають крайнощі — або домінування, або самопожертву", — пояснює Мельцер.

Крім того, про характер людини може розповісти її манера стояти в заторі. Одні, наприклад, спокійно слухають музику чи аудіокнигу, інші ж занадто нетерплячі та не можуть всидіти на місці.

"Водіння показує, чи може людина відкладати задоволення та зберігати спокій, коли щось іде не так", — каже терапевт.

Те, як водій керує автомобілем, також може підкреслити його навички управління стресом. Крім того, це вказує на готовність йти на ризик або ж схильність його уникати. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має непередбачуваний характер. Йдеться про кілька знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, що видає емоційно зрілу людину. На це вкажуть речі вдома.

психологія автомобіль водії характер цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації