Какие вещи есть дома у людей с высоким эмоциональным интеллектом — гармонизируют пространство

Девушка ухаживает за растениями в комнате и слушает музыку. Фото: Freepik

Для людей с высоким эмоциональным интеллектом дом — это не просто место, где они живут. Это пространство для вдохновения, заботы о себе и осознанности. У этих личностей дома всегда есть несколько особых вещей, которые помогают им создавать такую атмосферу.

Об этом пишет ТСН.

Какие вещи есть дома у людей с высоким EQ

Книги

Чтение помогает лучше понять себя и других. Особенно хорошо развивает эмпатию художественная литература. Полки с книгами — это инструмент для личностного роста и люди с высоким EQ всегда имеют их дома.

Что-то для творчества

Люди с развитым эмоциональным интеллектом дают себе право на творчество без страха сделать что-то не так. Таким образом они прорабатывают собственные эмоции. Именно поэтому у них дома всегда есть что-то для творчества — кисти, блокнот, краски или фотокамера.

Девушка рисует картину дома. Фото: Freepik

Положительные фразы на стикерах

Фразы на стикерах — это хороший метод для мотивации и поддержки себя. Именно поэтому они всегда есть в доме людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Такие записки можно увидеть в ванной, на зеркале или возле рабочего стола.

Комнатные растения

Домашние растения помогают почувствовать спокойствие и гармонию. Уход за ними дает время на то, чтобы побыть наедине и подумать о жизни. Именно поэтому люди с высоким EQ постоянно имеют дома горшки с цветами.

Инвентарь для занятий спортом

Даже маленький коврик для йоги или пара гантелей — это признак высокого уровня EQ. Физические упражнения не только улучшают здоровье, но и помогают снять напряжённость и перезагружают мозг.

