Дівчина тримає в руках пульт від телевізора. Фото: magnific

Кіно — це не лише спосіб провести вечір, а й можливість побачити, які історії нас приваблюють і чому. Одні глядачі обирають заплутані детективи, інші не уявляють відпочинку без комедій чи фільмів жахів. Кажуть, що кінематографічні вподобання можуть дещо розповісти про характер людини, хоча сприймати такі припущення як точний психологічний портрет не варто.

Новини.LIVE розповість про найпопулярніші жанри кіно і тих, хто зазвичай віддає їм перевагу.

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Як визначити характер людини за улюбленим жанром кіно

Бойовики

Динамічні фільми часто обирають люди, яким у повсякденному житті бракує яскравих емоцій. Кілька годин перед екраном допомагають перемкнути увагу, забути про робочі справи та відпочити від щоденних турбот. Можливо, саме тому після насиченого дня так хочеться подивитися кіно, у якому події змінюють одна одну щохвилини.

Фільми для дорослих

Інтерес до такого кіно не обов'язково свідчить про незадоволеність особистим життям. Для когось це звичайна цікавість, для інших — спосіб досліджувати власні бажання та краще розуміти стосунки. Водночас глядачі можуть по-різному сприймати побачене: одні просто стежать за сюжетом, а інші мимоволі порівнюють екранні ситуації з власним досвідом.

Жахи

Тим, хто обирає фільми жахів, не обов'язково подобається лякати інших. Часто їх приваблює саме можливість відчути страх у безпечних умовах. Напружена музика, несподівані повороти та загадкові персонажі дарують сильні емоції, яких іноді бракує у звичайному житті. А після фінальних титрів можна спокійно повернутися до своїх справ, залишивши всі моторошні події по той бік екрана.

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Детективи

Любителі детективів зазвичай цінують загадки, логіку та несподівані розв'язки. Їм цікаво помічати деталі, які інші персонажі пропускають, будувати власні версії та намагатися розгадати таємницю раніше за головного героя. Такі вподобання можуть свідчити про допитливість і схильність аналізувати ситуації.

Мелодрами

Тим, хто любить мелодрами, часто близькі історії про людські почуття, складні стосунки та життєві вибори. Такі глядачі можуть бути чутливими до настрою інших, співпереживати героям і довго обдумувати побачене. Для них важливі не стільки гучні події, скільки переживання персонажів. Іноді одна зворушлива сцена запам'ятовується набагато краще, ніж увесь сюжет.

Комедії

Люди, які регулярно обирають комедії, часто цінують легкість у спілкуванні та вміють знаходити привід для сміху навіть у звичайних ситуаціях. Гумор допомагає їм переживати напружені періоди й не зациклюватися на дрібних неприємностях. Водночас любов до комедій не означає, що людина завжди перебуває в гарному настрої. Іноді смішне кіно — саме те, що потрібно після непростого дня.

Мультфільми

Мультфільми давно перестали бути розвагою виключно для дітей. Дорослі глядачі теж знаходять у них цікаві сюжети, тонкий гумор і теми, над якими є про що подумати. Любов до анімації часто пов'язують із розвиненою уявою, творчим мисленням і здатністю помічати незвичайне у звичних речах. До того ж не кожен захоче відмовлятися від історій, які нагадують про дитинство.

Фентезі

Тих, хто любить фентезі, приваблюють вигадані світи, незвичайні істоти та історії, у яких немає звичних обмежень. Такі глядачі можуть мати багату уяву, цікавитися новими ідеями та охоче занурюватися у вигадані реальності. Для когось це просто захопливий сюжет, а для когось — можливість на певний час відкласти повсякденні проблеми.

Фантастика

Любителі фантастики часто цікавляться майбутнім, науковими відкриттями та тим, як може змінитися світ. Їм подобається уявляти технології, яких поки не існує, і розмірковувати над незвичайними сценаріями розвитку подій. Такі люди можуть бути допитливими, відкритими до експериментів і не боятися незнайомих ідей. А ще фантастичні фільми нерідко змушують замислитися над цілком реальними проблемами.

Містика

Загадкові історії, привиди та незрозумілі явища приваблюють людей, яким цікаво все незвичайне. Любителі містики можуть довіряти інтуїції та не відкидати можливості того, що у світі ще залишилося чимало таємниць. Вони охоче обговорюють моторошні сюжети й діляться власними припущеннями. Навіть ті, хто не вірить у надприродне, можуть із задоволенням дивитися таке кіно заради інтриги.

Авторське кіно

Тим, хто обирає авторські стрічки, часто цікаві незвичайна подача, неоднозначні персонажі та сюжети без очевидних відповідей. Такі глядачі можуть бути схильними до роздумів, уважними до деталей і відкритими до різних поглядів на світ. Їм не завжди потрібен щасливий фінал або чітке пояснення всіх подій. Іноді набагато цікавіше після перегляду ще довго обговорювати фільм і шукати власне пояснення його сенсу.

Раніше ми писали про те, що це цілком нормально, що комусь до душі комедії, хтось обирає детективи, трилери чи фільми жахів. Проте особисті вподобання не завжди збігаються зі світовими тенденціями: жанр, який найчастіше обирають глядачі, може виявитися зовсім не тим, на який спадає думка першим.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми 2026 року стали предметом обговорень ще до виходу в кіно. Мова про стрічки, які цього року найбільше зацікавили глядачів і привернули увагу, враховуючи рейтинги та тренди "КіноБази".