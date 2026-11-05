Фрагмент з фільму "Едвард Руки-ножиці". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У фільмах Тіма Бертона навіть за дверима звичайного будинку може ховатися щось моторошне, а людина, яку всі вважають диваком, нерідко виявляється добрішою за цілком пристойних сусідів. Його історії варто переглянути восени, коли хочеться загадкової атмосфери, чорного гумору й трохи казкового страху.

Новини.LIVE розповість про 5 історій Тіма Бертона, які варто подивитися.

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"Труп нареченої"

Віктор має одружитися з Вікторією, хоча молоді люди майже не знайомі. Та під час репетиції весільної клятви хлопець іде до лісу, надягає обручку на гілку, що стирчить із землі, і випадково робить пропозицію мертвій нареченій Емілі. Вона забирає його до царства померлих, звідки не так просто повернутися.

Цей анімаційний фільм Бертона — не просто історія про моторошне весілля. За скелетами, темними декораціями та жартами про смерть ховається сумна казка про кохання, самотність і право обирати власне майбутнє.

"Едвард Руки-ножиці"

Едвард живе в старому будинку на пагорбі. Його створив винахідник, але не встиг завершити роботу: замість рук у юнака залишилися гострі леза. Одного дня місцева продавчиня забирає його до свого дому, і Едвард знайомиться з людьми, про яких раніше міг лише здогадуватися.

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Спочатку сусіди захоплюються незвичайним гостем, адже той уміє створювати химерні зачіски й вирізати з кущів справжні скульптури. Проте цікавість швидко змінюється підозрами, щойно Едвард перестає відповідати чужим очікуванням. Це одна з найпронизливіших робіт Бертона про самотність, упередження та людину, яку відштовхують лише через її інакшість.

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

Джейкоб Портман із дитинства слухав розповіді дідуся про незвичайних дітей і загадковий будинок. Після сімейної трагедії хлопець вирушає на острів, де сподівається знайти відповіді на запитання про минуле родини. Там він потрапляє у світ, де діти мають дивовижні здібності, а їхня наставниця міс Сапсан оберігає вихованців від небезпечних істот.

На перший погляд, це пригодницьке фентезі з незвичайними персонажами й дивовижними декораціями. Але за казковою оболонкою стоїть історія про прийняття себе та пошук людей, серед яких не потрібно приховувати власні особливості. Тим, кому подобаються таємничі маєтки, дивні правила й герої, що не вписуються у звичний світ, цей фільм точно варто додати до списку.

"Сонна Лощина"

Констебль Ікабод Крейн приїжджає до віддаленого поселення, щоб розслідувати серію жорстоких убивств. Місцеві переконані, що за злочинами стоїть вершник без голови, проте Крейн звик покладатися на докази, а не на забобони. Що глибше він занурюється у справу, то більше загадок виникає навколо мешканців Сонної Лощини.

Джонні Депп у ролі допитливого, трохи незграбного слідчого додає похмурій історії несподіваного гумору. Туманні ліси, старі будинки й моторошний вершник створюють атмосферу готичного детективу, в якому небезпека може чекати за кожним поворотом. Якщо хочеться провести осінній вечір за загадковою історією з містикою, цей фільм стане вдалим вибором.

"Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів"

Що, якби Авраам Лінкольн у вільний від політики час полював на вампірів? Саме на такій незвичайній ідеї побудований фільм, у якому майбутній президент США після особистої трагедії вчиться боротися з кровожерливими істотами. Його наставником стає Генрі Стерджесс, який відкриває Лінкольну світ, про існування якого той раніше не здогадувався.

Це динамічна суміш історичного бойовика й надприродного жахастика, де сокира стає зброєю проти вампірів, а політичні події набувають фантастичного пояснення. Важливий нюанс: режисером стрічки є Тімур Бекмамбетов, а Тім Бертон виступив її продюсером.

Якщо обирати фільм для осіннього вечора, варто відштовхуватися від настрою: "Труп нареченої" підійде для казкової містики, "Сонна Лощина" — для похмурого детективу, а "Едвард Руки-ножиці" нагадає, що за дивною зовнішністю не завжди ховається щось страшне.

Раніше ми писали про те, що постапокаліптичний світ, небезпечні заражені й боротьба за виживання знову опинилися в центрі уваги у фільмі "28 років потому: Храм кісток". Продовження відомої історії стало одним із помітних фантастичних релізів 2026 року. Розповідаємо, чим вирізняється стрічка та чому її варто додати до списку фільмів для перегляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, як фантастика здатна перенести глядача туди, де час працює інакше, сни стають небезпечними, а штучні люди шукають відповіді про власне життя. "Інтерстеллар", "Початок", "Той, хто біжить по лезу 2049" і "Прибуття" показують майбутнє та незвичні світи з різних боків.