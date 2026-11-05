Фрагмент из фильма "Эдвард Руки-ножницы". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В фильмах Тима Бертона даже за дверью обычного дома может скрываться что-то жуткое, а человек, которого все считают чудаком, нередко оказывается добрее вполне приличных соседей. Его истории стоит посмотреть осенью, когда хочется загадочной атмосферы, черного юмора и немного сказочного страха.

Новини.LIVE расскажет о 5 фильмах Тима Бертона, которые стоит посмотреть.

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"Труп невесты"

Виктор должен жениться на Виктории, хотя молодые люди почти не знакомы. Но во время репетиции свадебной клятвы парень уходит в лес, надевает обручальное кольцо на торчащую из земли ветку и случайно делает предложение мертвой невесте Эмили. Она уводит его в царство мертвых, откуда не так просто вернуться.

Этот анимационный фильм Бертона — не просто история о жуткой свадьбе. За скелетами, мрачными декорациями и шутками о смерти скрывается грустная сказка о любви, одиночестве и праве выбирать собственное будущее.

"Эдвард Руки-ножницы"

Эдвард живет в старом доме на холме. Его создал изобретатель, но не успел завершить работу: вместо рук у юноши остались острые лезвия. Однажды местная продавщица забирает его к себе домой, и Эдвард знакомится с людьми, о которых раньше мог только догадываться.

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Сначала соседи восхищаются необычным гостем, ведь он умеет создавать причудливые прически и вырезать из кустов настоящие скульптуры. Однако любопытство быстро сменяется подозрениями, как только Эдвард перестает оправдывать чужие ожидания. Это одна из самых пронзительных работ Бертона об одиночестве, предвзятости и человеке, которого отталкивают лишь из-за его инаковости.

"Дом странных детей мисс Сапсан"

Джейкоб Портман с детства слушал рассказы дедушки о необычных детях и загадочном доме. После семейной трагедии парень отправляется на остров, где надеется найти ответы на вопросы о прошлом семьи. Там он попадает в мир, где дети обладают удивительными способностями, а их наставница мисс Сапсан оберегает воспитанников от опасных существ.

На первый взгляд, это приключенческое фэнтези с необычными персонажами и удивительными декорациями. Но за сказочной оболочкой скрывается история о принятии себя и поиске людей, среди которых не нужно скрывать свои особенности. Тем, кому нравятся таинственные поместья, странные правила и герои, не вписывающиеся в привычный мир, этот фильм точно стоит добавить в список.

"Сонная лощина"

Констебль Икабод Крейн приезжает в отдаленное поселение, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Местные жители убеждены, что за преступлениями стоит всадник без головы, однако Крейн привык полагаться на доказательства, а не на суеверия. Чем глубже он погружается в дело, тем больше загадок возникает вокруг жителей Сонной Лощины.

Джонни Депп в роли любознательного, немного неуклюжего следователя привносит в мрачную историю неожиданный юмор. Туманные леса, старые дома и жуткий всадник создают атмосферу готического детектива, в котором опасность может поджидать за каждым поворотом. Если хочется провести осенний вечер за загадочной историей с элементами мистики, этот фильм станет удачным выбором.

"Президент Линкольн: Охотник на вампиров"

А что, если бы Авраам Линкольн в свободное от политики время охотился на вампиров? Именно на такой необычной идее построен фильм, в котором будущий президент США после личной трагедии учится бороться с кровожадными существами. Его наставником становится Генри Стерджесс, который открывает Линкольну мир, о существовании которого тот раньше и не догадывался.

Это динамичная смесь исторического боевика и сверхъестественного хоррора, где топор становится оружием против вампиров, а политические события обретают фантастическое объяснение. Важный нюанс: режиссером картины является Тимур Бекмамбетов, а Тим Бертон выступил ее продюсером.

Если выбирать фильм для осеннего вечера, стоит отталкиваться от настроения: "Труп невесты" подойдет для сказочной мистики, "Сонная лощина" — для мрачного детектива, а "Эдвард Руки-ножницы" напомнит, что за странной внешностью не всегда скрывается что-то страшное.

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