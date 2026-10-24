Фрагмент з серіалу "Спецоперації: Левиця". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Шанувальникам шпигунських історій варто придивитися до серіалу "Спецоперації: Левиця". У центрі сюжету — секретні завдання, боротьба з тероризмом і агенти, яким доводиться ризикувати власним життям. Акторський склад теж привертає увагу: у проєкті знялися Зої Салдана, Ніколь Кідман і Морган Фрімен.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей серіал.

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Сюжет серіалу "Спецоперації: Левиця"

У серіалі немає місця для агента, який завжди знає правильну відповідь і виходить сухим із води після кожної перестрілки. Тут робота розвідки — це передусім ризик, складні рішення та люди, яким доводиться діяти в умовах, коли помилка може коштувати життя.

Зої Салдана грає Джо — керівницю команди, яка працює над секретними операціями ЦРУ. Її підлеглі мають проникати в оточення небезпечних людей, здобувати потрібну інформацію та допомагати зірвати терористичні плани. Для цього агенти використовують не лише зброю й технічні засоби, а й уміння переконувати, приховувати справжні наміри та швидко пристосовуватися до обставин.

Назва "Левиця" відсилає до спеціальної програми ЦРУ, у якій жінки-оперативниці працюють під прикриттям. Їхні завдання далекі від звичних поліцейських розслідувань: агентки опиняються поруч із людьми, за якими полюють спецслужби, і змушені підтримувати легенду навіть тоді, коли ситуація виходить з-під контролю.

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Чим серіал відрізняється від інших шпигунських історій

"Спецоперації: Левиця" створив Тейлор Шерідан — автор "Єллоустоуна", "Мера Кінгстауна" та сценарист фільмів "Сікаріо" й "Вітряна річка". У його історіях персонажі рідко отримують прості рішення, а наслідки власних вчинків наздоганяють їх навіть після завершення небезпечної справи.

Цей підхід відчувається і в шпигунському трилері. Серіал нагадує телевізійну версію "Місії неможливої", але замість безперервних трюків і видовищних погонь тут більше уваги приділено психології агентів.

Відзначимо, що Зої Салдана чудово передає напруження людини, яка відповідає за інших і не завжди може дозволити собі показати слабкість. Ніколь Кідман і Морган Фрімен додають історії ваги завдяки своїм персонажам у системі, де рішення ухвалюють далеко від місця проведення операцій.

"Спецоперації: Левиця" підійде тим, кому цікаві не тільки секретні місії, а й те, що відбувається з людьми за лаштунками розвідки. Тут важливо не лише те, чи вдасться виконати завдання, а й те, яку ціну доведеться за нього заплатити.

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