Не витрачайте час на пошуки: 3 серіали на липень, які точно вам зайдуть

Фрагменти з серіалу "Будиночок у прерії". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Липень традиційно приносить не лише спеку, а й кілька серіалів, заради яких хочеться швидше закінчити всі справи та влаштуватися на дивані за вечірнім переглядом цікавого кіно. Цього місяця стримінгові сервіси підготували одразу кілька прем'єр, які не варто пропускати.

Новини.LIVE розповість про ці історії більше.

"Ель"

Прем'єра — 1 липня

Багато хто знає Ель Вудс як дівчину, яка довела всім, що зовнішність нічого не говорить про розум. Новий серіал повертає глядачів до початку її історії та показує, як формувався характер майбутньої випускниці Гарварду.

Після болючого розчарування Ель вирішує не витрачати час на жалість до себе. Вона ставить перед собою мету, яка здається майже недосяжною, і крок за кроком доводить, що її недооцінювали. Це історія про впертість, віру у власні сили та бажання не дозволяти іншим визначати твоє майбутнє.

"Будиночок у прерії"

Прем'єра — 9 липня

Нова екранізація творів Лори Інґаллс переносить у часи, коли життя залежало від врожаю, погоди та витривалості людей. Історія розповідає про родину Інґоллз, яка намагається облаштувати побут серед майже незайманої природи. Щодня вони стикаються з труднощами, які сучасній людині важко навіть уявити. Але саме ці випробування роблять сім'ю міцнішою і показують, наскільки багато може означати підтримка близьких.

"Лакі"

Прем'єра — 15 липня

Головну роль у серіалі виконала Аня Тейлор-Джой, а сама історія побудована навколо жінки, яка все життя жила серед брехні, шахрайства та ризику.

Лакі змалку вчили тому, що для виживання потрібно вміти перевтілюватися і не довіряти нікому. Коли велике пограбування закінчується катастрофою, її життя перетворюється на безкінечну втечу. Чоловік зникає разом із мільйонами доларів, агенти ФБР виходять на слід, а кримінальні партнери вимагають повернути борги.

Героїня постійно змінює документи, зовнішність і місце проживання, намагаючись виграти хоча б трохи часу. Водночас серіал поступово повертає глядача в її минуле, показуючи, як вона стала людиною, яка здатна виживати у будь-якій ситуації.

Раніше ми писали про те, що зірки "Щоденники вампіра" з'являться разом в новому серіалу. Це вже офіційна інформація, яку підтвердила і сама акторка — Ніна Добрев.

Також Новини.LIVE повідомляли, в якому новому фільмі зніметься українська телеведуча Леся Нікітюк. Це буде комедія, яку зніматиме команда Starlight Production.