Коли міфи оживають: 3 кращі серіали про богів, ангелів та демонів

Фрагменти з серіалу "Люцифер". Колаж: Новини.LIVE

Протистояння світла і темряви завжди притягувало глядачів. Ця тема змушує нас задуматися про вибір, долю та межі нашої моралі. Сучасні серіали вміло поєднують стародавні легенди з реальністю сьогодення, створюючи світи, де боги ходять серед людей, ангели роблять дивні витівки, а демони — зовсім не ті, якими ми їх уявляли.

Читайте також:

Серіали про богів, які варто побачити

"Люцифер" (2016)

Люцифер, князь пекла, втомився від тисячоліть правління і вирішує взяти відпустку і відправляється прямо у Лос-Анджелес. Тут він відкриває нічний клуб і починає жити "по-людськи": гуляти, веселитися, насолоджуватися життям. Але раптово на його очах убивають близьку йому людину.

Виникає бажання помсти і саме тому Люцифер стає напарником детектива Хлої Декер. Так, сам диявол розкриває злочини, і це додає історії справжньої містики та інтриги.

"Американські боги" (2017)

Тінь Мун повертається з в’язниці і дізнається про смерть своєї дружини. У літаку він зустрічає містера Середу — але це не просто дивний чоловік, а Один, бог скандинавської міфології. Середа пропонує Тіні стати його помічником у війні між Старими і Новими богами.

Серіал зачіпає тему влади, віри і зміни світу. Тут боги поводяться не як далекі легенди, а як живі, хитрі та дуже сучасні персонажі. І саме їхня боротьба робить історію по-справжньому захопливою.

"Добрі передвісники" (2019)

Цей міні-серіал — справжня англійська магія гумору й містики. Демон Кроулі і ангел Азірафель живуть на Землі вже століттями. Вони так звикли до життя серед людей, що навіть і думати не хочуть про Апокаліпсис. Але новина про швидке настання кінця світу змушує їх діяти.

Їх завдання здається простим: замінити новонароджену дитину Антихристом і виховати її звичайною дитиною. Але Кроулі і Азірафель вирішують інакше — вони хочуть, щоб світ залишався збалансованим, без перемоги зла чи добра.

Раніше ми писали про те, які фільми та серіали варто подивитись на Netflix цього місяця. Вони стануть приводом для обговорень у соцмережах чи при зустрічі з друзями.

Також ми повідомляли, на яких серіалах виросло ціле покоління. Герої цих стрічок стали улюбленцями мільйонів.