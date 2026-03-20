Коли міфи оживають: 3 кращі серіали про богів, ангелів та демонів

Коли міфи оживають: 3 кращі серіали про богів, ангелів та демонів

Дата публікації: 20 березня 2026 19:00
Коли міфи оживають: 3 кращі серіали про богів, ангелів та демонів
Фрагменти з серіалу "Люцифер". Колаж: Новини.LIVE

Протистояння світла і темряви завжди притягувало глядачів. Ця тема змушує нас задуматися про вибір, долю та межі нашої моралі. Сучасні серіали вміло поєднують стародавні легенди з реальністю сьогодення, створюючи світи, де боги ходять серед людей, ангели роблять дивні витівки, а демони — зовсім не ті, якими ми їх уявляли.

Новини.LIVE розповість про такі серіали більше.

Серіали про богів, які варто побачити

"Люцифер" (2016)

Люцифер, князь пекла, втомився від тисячоліть правління і вирішує взяти відпустку і відправляється прямо у Лос-Анджелес. Тут він відкриває нічний клуб і починає жити "по-людськи": гуляти, веселитися, насолоджуватися життям. Але раптово на його очах убивають близьку йому людину.

Виникає бажання помсти і саме тому Люцифер стає напарником детектива Хлої Декер. Так, сам диявол розкриває злочини, і це додає історії справжньої містики та інтриги. 

"Американські боги" (2017)

Тінь Мун повертається з в’язниці і дізнається про смерть своєї дружини. У літаку він зустрічає містера Середу — але це не просто дивний чоловік, а Один, бог скандинавської міфології. Середа пропонує Тіні стати його помічником у війні між Старими і Новими богами.

Серіал зачіпає тему влади, віри і зміни світу. Тут боги поводяться не як далекі легенди, а як живі, хитрі та дуже сучасні персонажі. І саме їхня боротьба робить історію по-справжньому захопливою.

"Добрі передвісники" (2019)

Цей міні-серіал — справжня англійська магія гумору й містики. Демон Кроулі і ангел Азірафель живуть на Землі вже століттями. Вони так звикли до життя серед людей, що навіть і думати не хочуть про Апокаліпсис. Але новина про швидке настання кінця світу змушує їх діяти.

Їх завдання здається простим: замінити новонароджену дитину Антихристом і виховати її звичайною дитиною. Але Кроулі і Азірафель вирішують інакше — вони хочуть, щоб світ залишався збалансованим, без перемоги зла чи добра. 

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
