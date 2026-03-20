Когда мифы оживают: 3 лучших сериала о богах, ангелах и демонов

Противостояние света и тьмы всегда актуально для зрителей. И современные сериалы умело сочетают древние легенды с реальностью настоящего, создавая новые миры, в которых боги спокойно живут среди людей.

Читайте также:

Сериалы о богах, которые стоит увидеть

"Люцифер" (2016)

Люцифер, князь ада, устал от тысячелетий правления и решает взять отпуск и отправляется прямиком в Лос-Анджелес. Здесь он открывает ночной клуб и начинает жить "по-человечески": гулять, веселиться, наслаждаться жизнью. Но внезапно на его глазах убивают близкого ему человека.

Возникает желание мести и именно поэтому Люцифер становится напарником детектива Хлои Декер. Так, сам дьявол раскрывает преступления, и это добавляет истории настоящей мистики и интриги.

"Американские боги" (2017)

Тень Мун возвращается из тюрьмы и узнает о смерти своей жены. В самолете он встречает мистера Среду — но это не просто странный мужчина, а Один, бог скандинавской мифологии. Среда предлагает Муну стать его помощником в войне между Старыми и Новыми богами.

Сериал затрагивает тему власти, веры и изменения мира. Здесь боги ведут себя не как далекие легенды, а как живые, хитрые и очень современные персонажи. И именно их борьба делает историю по-настоящему увлекательной.

"Добрые предвестники" (2019)

Этот мини-сериал — настоящая английская магия юмора и мистики. Демон Кроули и ангел Азирафель живут на Земле уже веками. Они так привыкли к жизни среди людей, что даже и думать не хотят об Апокалипсисе. Но новость о скором наступлении конца света заставляет их действовать.

Их задача кажется простой: заменить новорожденного ребенка Антихристом и воспитать его обычным ребенком. Но Кроули и Азирафель решают иначе — они хотят, чтобы мир оставался сбалансированным, без победы зла или добра.

Ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть на Netflix в этом месяце. Они станут поводом для обсуждений в соцсетях или при встрече с друзьями.

Также мы сообщали, на каких сериалах выросло целое поколение. Герои этих лент стали любимцами миллионов.