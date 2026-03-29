Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Якщо любите "Піратів Карибського моря": кращі фільми про піратів

Якщо любите "Піратів Карибського моря": кращі фільми про піратів

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 10:06
Якщо любите "Піратів Карибського моря": кращі фільми про піратів
Фрагмент з фільму "Пірати Карибського моря: На краю світу". Кадр з відео

Фільми про піратів — це не просто історії про кораблі, скарби та бійки на шаблях. Це окремий світ зі своїми правилами, атмосферою і навіть філософією. Якщо ви раніше не надто цікавилися цим жанром, варто почати з найяскравіших прикладів — саме вони допомагають зрозуміти, чому ці сюжети так захоплюють глядачів уже багато років.

Новини.LIVE розповість про них більше.

Які фільми про піратів варто подивитися

Найперше, що зазвичай спадає на думку, — це "Пірати Карибського моря". Ця серія фільмів стала сучасною класикою не випадково. Вона поєднує пригоди, гумор і масштабні сцени, які легко дивитися навіть тим, хто далекий від морської тематики. Якщо говорити простіше, це кіно, яке не перевантажує складними сюжетними лініями, але при цьому постійно тримає увагу

Якщо хочеться зрозуміти, звідки взагалі взялася романтика піратів, варто звернути увагу на "Острів скарбів". Це одна з базових історій жанру. Сюжет будується навколо звичайного хлопця, який випадково отримує карту скарбів. Звучить як пригода, але насправді це історія про дорослішання і ризик. Саме через такі історії формується уявлення про піратів не як про казкових героїв, а як про людей із власними мотивами і слабкостями.

"Острів головорізів" показує інший бік цього жанру. Тут більше екшену, більше драматизму і значно жорсткіший тон. У центрі сюжету жінка-капітан, яка змушена не просто шукати скарби, а відстоювати своє місце у світі, де домінують сила і жорсткість. Цей фільм цікавий тим, що він не ідеалізує піратське життя. Навпаки, показує, що за пригодами стоять втрати, складні рішення і постійний ризик. 

Читайте також:

І нарешті "Пітер Пен". На перший погляд, це зовсім інша історія — казкова і легка. Але навіть тут пірати відіграють важливу роль. Капітан Гак не просто негативний персонаж, а уособлення страху, небезпеки і протистояння дитячій безтурботності. Через цей сюжет добре видно, як тема піратів адаптується під різну аудиторію: від серйозних пригодницьких історій до символічних і навіть філософських казок.

Раніше ми писали про те, які фільми про пошуки скарбів варто зберегти собі на вечір. Тут на вас чекають небезпечні пригоди, які не залишать байдужими нікого.

Також ми повідомляли, що вийшов новий фільм з Раяном Гослінгом, в якому він грає героя, що підкорює космос. "Проєкт "Аве Марія"" точно один з тих, що вартий уваги.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації