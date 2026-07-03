Головна мотиваційна новинка 2026 року: фільм "Агенти на мільйон"

Фрагменти з фільму "Агенти на мільйон". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Історії про успіх зазвичай починаються з красивої картинки. У фільмі "Агенти на мільйон" усе навпаки. Один із майбутніх героїв великого баскетбольного світу працює у відеопрокаті, інший миє підлогу в аеропорту. Але саме з цього стартує реальна історія, яка згодом приведе їх до НБА.

Новини.LIVE розповість детальніше про сюжет цього фільму.

Чому варто подивитися фільм "Агенти на мільйон"

Складно повірити, але майбутні зіркові агенти НБА колись жили зовсім іншим життям. Один годинами стояв за стійкою відеопрокату, другий працював прибиральником в аеропорту Орлі. У них не було ні впливових знайомих, ні серйозних грошей, ні особливих шансів виділитися серед тисяч таких самих хлопців. Та й англійська, яка згодом стала для них робочою мовою, давалася далеко не бездоганно. Утім, хлопці вперто чіплялися за свою ідею. Навіть коли вона мала відверто фантастичний вигляд.

Фільм показує не готову історію успіху, а весь безлад, який зазвичай залишається за кадром. Невдалі спроби, дивні рішення, постійна нестача грошей, моменти, коли хочеться все кинути й повернутися до звичного життя. Саме тому за героями цікаво спостерігати — вони не схожі на людей, яким усе дісталося легко.

Особливого шарму додають стосунки між друзями. Вони сперечаються, помиляються, часом дратують один одного, але продовжують іти поруч.

Найбільше вражає те, що це не сценарна вигадка. Двоє хлопців, яких ніхто не сприймав серйозно, зуміли пробитися у світ професійного баскетболу та згодом працювати з гравцями, чиї імена знають мільйони фанатів по всьому світу.

"Агенти на мільйон" легко дивиться, часто викликає усмішку і при цьому не намагається повчати глядача. Це просто історія про людей, які дуже довго стукали в зачинені двері й одного дня все-таки зайшли всередину.

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