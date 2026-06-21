2 серіали про геніальних адвокатів, які оцінили глядачі

Головний герой серіалу "Вбивати усвідомлено". Кадр з відео

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Серіали про адвокатів завжди мають особливу атмосферу. Тут важливі не лише судові засідання, а й людські історії, складні рішення та боротьба за правду. Якщо вам подобаються сюжети, де кожна справа може перевернути життя героїв, зверніть увагу на ці два проєкти.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Як уникнути покарання за вбивство"

Анналіза Кітінг — відома адвокатка та викладачка права, яка навчає студентів тому, чого не знайдеш у підручниках. Її курс користується величезною популярністю, але потрапити до числа обраних непросто. Лише найкращі студенти отримують шанс працювати поруч із нею над реальними справами.

На перший погляд в неї звичайне навчання. Та дуже швидко молоді юристи опиняються в центрі подій, які виходять далеко за межі університетських аудиторій. Секрети, брехня, несподівані повороти та небезпечні рішення поступово затягують кожного з них у гру, де помилка може коштувати занадто дорого. Це серіал, у якому судові процеси вдало поєднуються з напруженою драмою та детективною інтригою.

"Вбивайте усвідомлено"

Головний герой Бьорн Дімель працює адвокатом і представляє інтереси людей, яких важко назвати законослухняними громадянами. Робота забирає майже весь його час, через що страждають стосунки з дружиною та донькою. Щоб хоч якось змінити ситуацію, чоловік починає відвідувати курси усвідомленості. Він сподівається знайти баланс між кар'єрою та особистим життям, але новий підхід до життя приводить його до зовсім несподіваних наслідків.

Тепер Бьорн вирішує проблеми так, як навряд чи порадив би будь-який психолог. У результаті серіал перетворюється на незвичне поєднання кримінальної історії, чорного гумору та абсурдних ситуацій, які тримають увагу до самого фіналу.

Обидва серіали показують адвокатів із зовсім різних сторін. Один робить ставку на складні розслідування та напругу, інший — на нестандартний гумор і несподівані рішення. Але відірватися від перегляду буде однаково складно.

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