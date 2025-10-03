Яким знакам Зодіаку фантастично пощастить у перші вихідні жовтня 2025 — гороскоп

Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Перші вихідні жовтня обіцяють бути багатими на нові можливості, несподівані зустрічі й фінансові прориви. Щобільше, з'явиться шанс на здійснення мрій. Але такі подарунки Всесвіт даруватиме не всім, а лише шістьом обраним знакам Зодіаку. Ці щасливчики опиняться в епіцентрі фантастичної удачі.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, кому з представників зодіакального кола неймовірно пощастить 4 та 5 жовтня.

Овен

Для Овнів початок жовтня стане справжнім вибухом енергії. У перші вихідні на вас чекають нові знайомства, які можуть відкрити двері до важливих можливостей у роботі та бізнесі. Астрологи радять сміливо проявляти ініціативу: будь-яка активність у цей період матиме відгук і принесе вигоду.

Близнюки

Близнюки відчують на собі справжню хвилю везіння. 4 і 5 жовтня можуть принести несподівані фінансові надходження або приємні подарунки від близьких. Атмосфера цих днів буде сприятливою для спілкування, укладення угод і розширення кола знайомств. Астрологи радять не сидіти вдома — навіть випадковий "вихід у світ" може стати доленосним.

Лев

Левам зірки підготували справжнє свято душі. У ці вихідні ви зможете відчути підтримку від друзів і партнерів, а також знайти нові джерела натхнення. Це вдалий час для презентацій, виступів чи творчих починань. Якщо ви давно мріяли заявити про себе голосніше — перші вихідні жовтня подарують таку можливість.

Діва

Для Дів цей період відкриє двері до стабільності й гармонії. Ви відчуєте, що події складаються на вашу користь, навіть якщо все йде не за планом. Особливу удачу принесуть справи, пов'язані з домом та родиною: можливе вирішення старих питань чи отримання гарних новин від близьких. Астрологи радять не відкладати плани на потім, адже саме зараз Всесвіт готовий підтримати ваші ініціативи.

Стрілець

Стрільці відчують, що удача буквально переслідує їх у кожній дрібниці. У перші вихідні жовтня вам може несподівано пощастити у фінансових справах, подорожах чи навіть у розвагах. Це чудовий час для сміливих, але обдуманих кроків — доля буде на вашому боці. Головне — не боятися діяти та вірити у власні сили.

Риби

Для Риб перші вихідні жовтня стануть часом внутрішньої гармонії та приємних відкриттів. Зірки підказують: вас чекає зустріч або новина, яка змінить настрій у кращий бік і дасть відчуття, що життя дарує подарунки. Фінансова сфера також буде сприятливою, тож варто звернути увагу на нові ідеї та можливості. Астрологи радять слухати інтуїцію.

