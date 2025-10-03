Каким знакам Зодиака фантастически повезет в первые выходные октября 2025 —гороскоп

Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первые выходные октября обещают быть богатыми на новые возможности, неожиданные встречи и финансовые прорывы. Более того, появится шанс на осуществление мечты. Но такие подарки Вселенная будет дарить не всем, а лишь шести избранным знакам Зодиака. Эти счастливчики окажутся в эпицентре фантастической удачи.

Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом, кому из представителей зодиакального круга невероятно повезет 4 и 5 октября.

Овен

Для Овнов начало октября станет настоящим взрывом энергии. В первые выходные вас ждут новые знакомства, которые могут открыть двери к важным возможностям в работе и бизнесе. Астрологи советуют смело проявлять инициативу: любая активность в этот период будет иметь отклик и принесет выгоду.

Близнецы

Близнецы ощутят на себе настоящую волну везения. 4 и 5 октября могут принести неожиданные финансовые поступления или приятные подарки от близких. Атмосфера этих дней будет благоприятной для общения, заключения сделок и расширения круга знакомств. Астрологи советуют не сидеть дома — даже случайный "выход в свет" может стать судьбоносным.

Лев

Львам звезды подготовили настоящий праздник души. В эти выходные вы сможете ощутить поддержку от друзей и партнеров, а также найти новые источники вдохновения. Это удачное время для презентаций, выступлений или творческих начинаний. Если вы давно мечтали заявить о себе громче — первые выходные октября подарят такую возможность.

Дева

Для Дев этот период откроет двери к стабильности и гармонии. Вы почувствуете, что события складываются в вашу пользу, даже если все идет не по плану. Особую удачу принесут дела, связанные с домом и семьей: возможно решение старых вопросов или получение хороших новостей от близких. Астрологи советуют не откладывать планы на потом, ведь именно сейчас Вселенная готова поддержать ваши инициативы.

Стрелец

Стрельцы почувствуют, что удача буквально преследует их в каждой мелочи. В первые выходные октября вам может неожиданно повезти в финансовых делах, путешествиях или даже в развлечениях. Это отличное время для смелых, но обдуманных шагов — судьба будет на вашей стороне. Главное — не бояться действовать и верить в собственные силы.

Рыбы

Для Рыб первые выходные октября станут временем внутренней гармонии и приятных открытий. Звезды подсказывают: вас ждет встреча или новость, которая изменит настроение в лучшую сторону и даст ощущение, что жизнь дарит подарки. Финансовая сфера также будет благоприятной, поэтому стоит обратить внимание на новые идеи и возможности. Астрологи советуют слушать интуицию.

