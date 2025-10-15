Відео
Головна Гороскоп Цей знак Зодіаку ризикує повторити стару помилку 15 жовтня

Цей знак Зодіаку ризикує повторити стару помилку 15 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 00:23
Який знак Зодіаку ризикує повторити фатальну помилку 15 жовтня 2025 — гороскоп
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 жовтня, стане часом важливих рішень, які можуть змінити долю. Астрологи застерігають: енергія цього дня провокує один знак Зодіаку на повторення старих сценаріїв, особливо якщо людина не зробила висновків із минулого. У повітрі відчутна напруга, а спокуса повернутися до звичних, але неправильних дій — дуже велика.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, хто з представників зодіакального кола ризикує скоїти стару помилку 15 жовтня.

Знак Зодіаку, який ризикує повторити стару помилку

Минуле може знову постукати у двері тих, хто народився під знаком Терези. Старі зв'язки, колишні партнери чи незакінчені справи здатні вийти на перший план.

 

Який знак Зодіаку ризикує серйозно помилитися 15 жовтня 2025 — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Астрологи попереджають: головна небезпека — діяти з бажання довести свою правоту або виправити те, що вже давно потрібно було відпустити. Якщо Терези знову підуть на поступки, нехтуючи власними межами, вони ризикують втратити енергію й повторити болючий сценарій.

15 жовтня варто провести день у спокої — уникати різких рішень, фінансових ризиків і з'ясування стосунків. Цей час краще присвятити самоаналізу, медитації або перегляду своїх життєвих пріоритетів. Інтуїція стане головним захисником від помилок, тож варто прислухатись не до емоцій, а до внутрішнього голосу. Якщо виникне спокуса повернутись у минуле, варто запитати себе: чи справді там було добре, чи просто знайомо?

Як наголошують астрологи, цей день також надає шанс відкрити двері до нового етапу, але лише за умови, що ви відпустите старі образи та перестанете повторювати ті самі кроки, які вже колись привели до розчарувань. 

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
