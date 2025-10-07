Гороскоп на повню 7 жовтня 2025 року — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня, зустрічаємо важливу астрологічну подію — повний Місяць в Овні. Це буде момент внутрішнього пробудження та дій. Енергія дня надзвичайно потужна, але водночас нестабільна: вона підштовхує до рішучих кроків, різких рішень та емоційних реакцій. Астрологи радять знакам Зодіаку не піддаватися імпульсивним вчинкам, особливо якщо справа стосується стосунків або кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку в цей вівторок, 7 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Повня у вашому знаку — це перезавантаження енергії. Ви відчуєте величезний приплив сил, але важливо направити його у мирне річище: спорт, творчість, завершення справ.

Телець (21 квітня — 21 травня)

7 жовтня може принести емоційне виснаження, тож не плануйте нічого складного. Астрологи радять зробити паузу, побути на самоті й відновити енергію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інформаційний потік у цей вівторок буде надто гучним — легко загубитися у чужих словах. Не поспішайте давати відповіді, особливо якщо йдеться про фінансові питання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Повня відкриє перед вами емоційні глибини — ви можете відчути ностальгію або потребу в затишку. Добре провести день поруч із близькими чи на природі, біля води.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цей день може кинути виклик вашій гордості. Якщо з'явиться суперник чи хтось намагатиметься довести свою правоту — не грайте в ці ігри. Ваша сила не в тому, щоб перемагати, а в тому, щоб залишатися гідними.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви прагнете контролю, але сьогодні Місяць змусить вас відпустити ситуації, які не піддаються логіці. Це день прийняття, а не боротьби. Займіться чимось приємним — прибирання, квіти або читання повернуть гармонію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Повня активує тему кохання та стосунків. Якщо ви довго мовчали про свої почуття — час говорити, але спокійно і чесно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День трансформацій і глибоких усвідомлень. Ви можете відчути, що старі схеми більше не працюють — саме час попрощатися з ними.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Повня пробудить бажання рухатися вперед — змінити напрям, спробувати нове. Але спершу визначте, що саме вас надихає. Якщо будете діяти з вірою в себе, Всесвіт обов'язково відповість підтримкою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете відчути втому від нескінченних обов'язків і відповідальності. 7 жовтня дозвольте собі не все контролювати — навіть продуктивність має межу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день несе вибух ідей та натхнення. Хочеться діяти, створювати, допомагати іншим — і саме це дасть вам відчуття радості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Енергія повного Місяця може зробити вас надто чутливими. Замість того щоб ховатися від емоцій, спробуйте їх прожити — через музику, творчість чи спокійні прогулянки.

