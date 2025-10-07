Гороскоп на полнолуние 7 октября 2025 года — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 октября, встречаем важное астрологическое событие — полнолуние в Овне. Это будет момент внутреннего пробуждения и действий. Энергия дня чрезвычайно мощная, но в то же время нестабильная: она подталкивает к решительным шагам, резким решениям и эмоциональным реакциям. Астрологи советуют знакам Зодиака не поддаваться импульсивным поступкам, особенно если дело касается отношений или карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 7 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Полнолуние в вашем знаке — это перезагрузка энергии. Вы почувствуете огромный прилив сил, но важно направить его в мирное русло: спорт, творчество, завершение дел.

Телец (21 апреля — 21 мая)

7 октября может принести эмоциональное истощение, поэтому не планируйте ничего сложного. Астрологи советуют сделать паузу, побыть в одиночестве и восстановить энергию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Информационный поток в этот вторник будет слишком громким — легко потеряться в чужих словах. Не спешите давать ответы, особенно если речь идет о финансовых вопросах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Полнолуние откроет перед вами эмоциональные глубины — вы можете почувствовать ностальгию или потребность в уюте. Хорошо провести день рядом с близкими или на природе, у воды.

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот день может бросить вызов вашей гордости. Если появится соперник или кто-то будет пытаться доказать свою правоту — не играйте в эти игры. Ваша сила не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы оставаться достойными.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы стремитесь к контролю, но сегодня Луна заставит вас отпустить ситуации, которые не поддаются логике. Это день принятия, а не борьбы. Займитесь чем-то приятным — уборка, цветы или чтение вернут гармонию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Полнолуние активирует тему любви и отношений. Если вы долго молчали о своих чувствах — время говорить, но спокойно и честно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День трансформаций и глубоких осознаний. Вы можете почувствовать, что старые схемы больше не работают — самое время попрощаться с ними.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Полнолуние пробудит желание двигаться вперед — сменить направление, попробовать новое. Но сперва определите, что именно вас вдохновляет. Если будете действовать с верой в себя, Вселенная обязательно ответит поддержкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете почувствовать усталость от бесконечных обязанностей и ответственности. 7 октября позвольте себе не все контролировать — даже продуктивность имеет предел.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день несет взрыв идей и вдохновения. Хочется действовать, создавать, помогать другим — и именно это даст вам ощущение радости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Энергия полной Луны может сделать вас слишком чувствительными. Вместо того чтобы прятаться от эмоций, попробуйте их прожить — через музыку, творчество или спокойные прогулки.

