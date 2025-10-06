Повня в Овні 7 жовтня 2025 — як пережити та що зробити, щоб привабити удачу

Вплив повного Місяця на життя людей. Колаж: Новини.LIVE

Вже 7 жовтня на нас чекає одна з найпотужніших астрологічних подій осені — повний Місяць у вогняному знаку Овна, яка підсилює бажання діяти, приймати рішення та відстоювати своє. Цей день обіцяє бути яскравим, емоційним і навіть вибуховим. Але така енергія може як підштовхнути до успіху, так і спровокувати конфлікти. Усе залежить від того, як ми її використаємо.

Новини.LIVE розповідає, коли настане повня, як вона вплине на наше життя, як пережити цей день та що зробити, щоб залучити удачу.

Коли буде повний Місяць у жовтні — точний час

Повня в Овні відбудеться 7 жовтня о 06:48 за київським часом. Її енергія відчуватиметься вже з вечора 6 жовтня і триматиметься до 9 жовтня, створюючи період високої енергії, рішучості, але й внутрішньої напруги.

Червоний повний Місяць. Фото: shutterstock.com

Як повня в Овні 7 жовтня вплине на життя

Овен — знак дії, сили та імпульсу. Повня в цьому знаку пробуджує пристрасть, сміливість і бажання діяти, але водночас — нетерпіння, роздратування й емоційні спалахи. Цей період стане випробуванням на самоконтроль і зрілість. Марс, керівник Овна, перебуватиме у Скорпіоні — це додає глибини, пристрасті та елементу доленосних подій. Якщо щось закінчується — значить, настав час для нового.

Астрологи зазначають, що у період з 6 по 10 жовтня можливі конфлікти між "я хочу" і "я мушу", між власними потребами та вимогами оточення. Але якщо спрямувати енергію у правильне річище — вона стане рушійною силою успіху. Фінансово — час навести лад у гаманці, закрити борги, переглянути витрати. У стосунках — краще уникати різких розмов, але можна чесно обговорити те, що довго боліло. Для здоров'я — важливо берегти нервову систему, уникати перевтоми та алкоголю.

Вплив повного Місяця на життя людей. Колаж: Новини.LIVE

Як повня 7 жовтня вплине на різні знаки Зодіаку

Овни, Леви та Стрільці

Для представників вогняної стихії це — час прориву. Вас переповнить енергія, з'явиться натхнення й бажання діяти. Але уникайте агресії: вогонь може як зігріти, так і спалити.

Терези, Рак і Козеріг

Повня змусить вийти із зони комфорту. Може загостритися тема стосунків і балансу між роботою та особистим життям. Не йдіть на компроміси, які суперечать вашим цінностям.

Телець, Діва, Риби

Вас можуть втомлювати чужі емоції. Краще взяти паузу, побути наодинці, провести енергетичне очищення простору.

Близнюки, Водолій, Скорпіон

Для цих знаків повня відкриє можливості — нові контакти, співпраця, ідеї. Але дійте обережно, не поспішайте.

Вплив повного Місяця на життя людей. Колаж: Новини.LIVE

Що не можна робити у повний Місяць 7 жовтня

У день повні за жодних обставин не можна:

З'ясовувати стосунки або провокувати конфлікти. Енергія Овна підсилює емоції, тож будь-яка сварка може перерости у розрив. Починати нові проєкти чи укладати угоди. Це період завершення, а не старту. Робити великі покупки чи ризикувати фінансами. Перевтомлюватися — фізично чи емоційно. Організм реагує на повню сильніше, ніж зазвичай. Ігнорувати сигнали тіла — особливо якщо відчуваєте тривогу чи безсоння.

Що корисно зробити під час жовтневої повні в Овні

Астрологи радять:

Завершуйте справи. Закрийте борги, проєкти, розставте крапки над "і". Очистіть простір. Викиньте непотрібне, провітріть кімнату, позбудьтеся старих речей і думок. Медитуйте або гуляйте. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі допоможе вивільнити енергію. Ведіть щоденник. Запишіть, що хочете залишити в минулому, і що плануєте почати після повні. Дякуйте. Повня — це час підбиття підсумків і вдячності за досвід.

Червоний повний Місяць. Фото: Vito Technology, Inc

Ритуал на удачу та щастя під час повні

Ритуал "Свічка нового шляху"

Коли проводити: ввечері 6 або в ніч на 7 жовтня.

Що потрібно:

біла свічка;

склянка чистої води;

аркуш паперу;

ручка.

Сядьте біля вікна, де видно Місяць, запаліть свічку.

Подивіться на її полум'я і скажіть уголос:

"Я відпускаю все, що мені заважає, і відкриваю двері новим можливостям. Нехай Місяць очистить і наповнить мене світлом удачі".

Напишіть на аркуші три речі, яких хочете позбутися (страхи, борги, сумніви) — і спаліть папір у полум'ї свічки. Потім на іншому аркуші запишіть три бажання, які хочете здійснити. Сховайте цей аркуш у гаманець або щоденник. Воду з келиха зранку вилийте під будь-яке дерево — це символізує очищення та новий початок.

Цей простий ритуал допомагає звільнити місце для добра, прибрати енергетичні "зайві речі" і запросити удачу у життя.

