Гороскоп на 13 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Понеділок, 13 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у Раку, який зробить усі знаки Зодіаку більш вразливими та чутливими. 23 місячна доба — критична, приносить емоційну напругу, дратівливість та втомленість. Астрологи застерігають: не поспішайте, не починайте нових справ і не приймайте рішень на емоціях. Важливо створити навколо себе атмосферу комфорту.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 13 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День може початися з емоційного напруження — уникайте суперечок. Астрологи радять тримати емоції під контролем і завершити хоча б одну важливу справу, щоб відчути задоволення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не поспішайте з рішеннями — сьогодні навіть найменша необачність може призвести до непорозумінь. Займіться наведенням ладу в домі — це допоможе відновити внутрішній баланс.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей понеділок може виявитися випробуванням на терпіння. Не піддавайтеся на провокації і не витрачайте енергію на пусті суперечки — краще перенаправити її на творче або інтелектуальне заняття.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні будь-яка дрібниця може зіпсувати настрій. Замість боротьби з емоціями — проживіть їх спокійно, дозвольте собі відпочинок і трохи самотності.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви можете відчути потребу у визнанні, але не чекайте його від інших — краще похваліть себе самі. День підходить для завершення проєктів і тихої саморефлексії, але не для нових ініціатив.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні варто уникати перфекціонізму — не все можна тримати під контролем. Якщо зосередитеся на простих справах і комфорті, то зможете уникнути зайвого стресу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Емоційна хвиля може порушити ваш внутрішній баланс. Намагайтеся не приймати чужий настрій на себе й присвятіть час тому, що приносить спокій — музиці, фільму або теплій розмові з близькими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваші емоції 13 жовтня особливо глибокі, тому важливо не дозволяти їм керувати діями. День сприятливий для очищення — як енергетичного, так і фізичного, тож звільніться від усього зайвого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Можлива внутрішня боротьба між бажанням діяти й потребою спокою. Астрологи радять не поспішати: усі рішення дозріють у потрібний момент, якщо дозволите собі трохи паузи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день варто провести у спокої та стабільності — не беріться за нові завдання, навіть якщо вони здаються привабливими. Завершіть старі справи й наведіть лад у фінансових або побутових питаннях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваш розум сьогодні сповнений ідей, але емоції можуть заважати логіці. Уникайте конфліктів і тримайтеся подалі від людей, які провокують — це не день для з'ясування стосунків.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваша інтуїція загострена, але й емоційна вразливість зростає. Присвятіть 13 жовтня духовним практикам або тихим заняттям — саме так ви відновите сили та гармонію.

