Гороскоп на 13 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 13 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в Раке, которая сделает все знаки Зодиака более уязвимыми и чувствительными. 23 лунные сутки — критические, приносят эмоциональное напряжение, раздражительность и усталость. Астрологи предостерегают: не спешите, не начинайте новых дел и не принимайте решений на эмоциях. Важно создать вокруг себя атмосферу комфорта.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 13 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День может начаться с эмоционального накала — избегайте споров. Астрологи советуют держать эмоции под контролем и завершить хотя бы одно важное дело, чтобы почувствовать удовлетворение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не спешите с решениями — сегодня даже малейшая неосмотрительность может привести к недоразумениям. Займитесь наведением порядка в доме — это поможет восстановить внутренний баланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот понедельник может оказаться испытанием на терпение. Не поддавайтесь на провокации и не тратьте энергию на пустые споры — лучше перенаправить ее на творческое или интеллектуальное занятие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня любая мелочь может испортить настроение. Вместо борьбы с эмоциями — проживите их спокойно, позвольте себе отдых и немного одиночества.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы можете почувствовать потребность в признании, но не ждите его от других — лучше похвалите себя сами. День подходит для завершения проектов и тихой саморефлексии, но не для новых инициатив.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня стоит избегать перфекционизма — не все можно держать под контролем. Если сосредоточитесь на простых делах и комфорте, то сможете избежать лишнего стресса.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эмоциональная волна может нарушить ваш внутренний баланс. Старайтесь не принимать чужое настроение на себя и посвятите время тому, что приносит спокойствие — музыке, фильму или теплому разговору с близкими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши эмоции 13 октября особенно глубоки, поэтому важно не позволять им руководить действиями. День благоприятен для очищения — как энергетического, так и физического, поэтому освободитесь от всего лишнего.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможна внутренняя борьба между желанием действовать и потребностью покоя. Астрологи советуют не спешить: все решения созреют в нужный момент, если позволите себе немного паузы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день стоит провести в спокойствии и стабильности — не беритесь за новые задачи, даже если они кажутся привлекательными. Завершите старые дела и наведите порядок в финансовых или бытовых вопросах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш ум сегодня полон идей, но эмоции могут мешать логике. Избегайте конфликтов и держитесь подальше от провоцирующих людей — это не день для выяснения отношений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша интуиция обострена, но и эмоциональная уязвимость растет. Посвятите 13 октября духовным практикам или тихим занятиям — именно так вы восстановите силы и гармонию.

