Вії з 90-х знову на піку популярності — як повторити тренд

В тренди макіяжу неочікувано повернувся прийом, що був модним у 90-х — примарні вії. Хоча й така техніка набирає шаленої популярності, наважаться на неї далеко не всі.

Чому примарні вії стали такими популярними

Модні інфлюенсери все частіше обирають не підкреслювати густоту та об'єм вій, а робити їх максимально природними. Такий б'юті-тренд користувачі соцмереж назвали примарними віями. Його просто обожнюють Дуа Ліпа та Хейлі Бібер. Часто почала з'являтись з природними віями й Кайлі Дженнер, яка, до речі, у минулому обожнювала об'єм та нарощення.

Новий модний тренд полягає в тому, аби поєднувати яскраві тіні, графічні стрілки чи складні малюнки на очах з мінімальною кількістю туші. Через це виникає відчуття певної незавершеності образу. Такий злегка недбалий тон відмінно відповідає моді на гранж-естетику.

Для створення ефекту примарних вій можна використовувати кілька технік. Наприклад, вії можна завити щипцями, а потім нанести один тонкий шар туші. При цьому важливо використовувати продукт, який не надаватиме додаткового об'єму. Після цього щіточкою розділіть вії, аби ще більше підкреслити їхню натуральність.

Щоб досягнути ефекту максимальної натуральності, стилісти радять використовувати коричневу туш замість чорної. Вона підкреслює погляд, але не виділяє вії. Це створює максимально м'який ефект.

Крім того, можна зробити ламінування, аби взагалі забути про туш. Такий метод вже використовують світові знаменитості. Вії будуть підкрученими, але без зайвої яскравості та насиченого кольору — те, що треба, аби зробити примарний ефект.

