Улюблений прийом Хейлі Бібер та Кайлі Дженнер — примарні вії

Дата публікації: 28 вересня 2025 11:14
Вії з 90-х знову на піку популярності — як повторити тренд
Ніжний макіяж. Фото: Freepik

В тренди макіяжу неочікувано повернувся прийом, що був модним у 90-х — примарні вії. Хоча й така техніка набирає шаленої популярності, наважаться на неї далеко не всі.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Чому примарні вії стали такими популярними

Модні інфлюенсери все частіше обирають не підкреслювати густоту та об'єм вій, а робити їх максимально природними. Такий б'юті-тренд користувачі соцмереж назвали примарними віями. Його просто обожнюють Дуа Ліпа та Хейлі Бібер. Часто почала з'являтись з природними віями й Кайлі Дженнер, яка, до речі, у минулому обожнювала об'єм та нарощення.

Які вії неочікувано стали трендовими
Хейлі Бібер з трендовим макіяжем. Фото: Instagram

Новий модний тренд полягає в тому, аби поєднувати яскраві тіні, графічні стрілки чи складні малюнки на очах з мінімальною кількістю туші. Через це виникає відчуття певної незавершеності образу. Такий злегка недбалий тон відмінно відповідає моді на гранж-естетику.

Які вії неочікувано стали трендовими
Ефект примарних вій. Фото: Instagram

Для створення ефекту примарних вій можна використовувати кілька технік. Наприклад, вії можна завити щипцями, а потім нанести один тонкий шар туші. При цьому важливо використовувати продукт, який не надаватиме додаткового об'єму. Після цього щіточкою розділіть вії, аби ще більше підкреслити їхню натуральність.

Які вії неочікувано стали трендовими
Природні вії. Фото: Instagram

Щоб досягнути ефекту максимальної натуральності, стилісти радять використовувати коричневу туш замість чорної. Вона підкреслює погляд, але не виділяє вії. Це створює максимально м'який ефект.

Крім того, можна зробити ламінування, аби взагалі забути про туш. Такий метод вже використовують світові знаменитості. Вії будуть підкрученими, але без зайвої яскравості та насиченого кольору — те, що треба, аби зробити примарний ефект.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які помилки найпоширеніші під час зняття макіяжу. Через це погіршується стан шкіри.

Також ми розповідали про те, які відтінки помад будуть модними цієї осені. Вони пасуватимуть усім.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
