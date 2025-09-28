Ресницы из 90-х снова на пике популярности — как повторить тренд

Нежный макияж. Фото: Freepik

В тренды макияжа неожиданно вернулся прием, который был модным в 90-х — призрачные ресницы. Хотя и такая техника набирает бешеную популярность, решатся на нее далеко не все.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Почему призрачные ресницы стали такими популярными

Модные инфлюенсеры все чаще выбирают не подчеркивать густоту и объем ресниц, а делать их максимально естественными. Такой бьюти-тренд пользователи соцсетей назвали призрачными ресницами. Его просто обожают Дуа Липа и Хейли Бибер. Часто начала появляться с естественными ресницами и Кайли Дженнер, которая, кстати, в прошлом обожала объем и наращивание.

Хейли Бибер с трендовым макияжем. Фото: Instagram

Новый модный тренд заключается в том, чтобы сочетать яркие тени, графические стрелки или сложные рисунки на глазах с минимальным количеством туши. Из-за этого возникает ощущение определенной незавершенности образа. Такой слегка небрежный тон отлично соответствует моде на гранж-эстетику.

Эффект призрачных ресниц. Фото: Instagram

Для создания эффекта призрачных ресниц можно использовать несколько техник. Например, ресницы можно завить щипцами, а затем нанести один тонкий слой туши. При этом важно использовать продукт, который не будет придавать дополнительный объем. После этого щеточкой разделите ресницы, чтобы еще больше подчеркнуть их натуральность.

Естественные ресницы. Фото: Instagram

Чтобы достичь эффекта максимальной натуральности, стилисты советуют использовать коричневую тушь вместо черной. Она подчеркивает взгляд, но не выделяет ресницы. Это создает максимально мягкий эффект.

Кроме того, можно сделать ламинирование, чтобы вообще забыть о туши. Такой метод уже используют мировые знаменитости. Ресницы будут подкрученными, но без лишней яркости и насыщенного цвета — то, что нужно, чтобы сделать призрачный эффект.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ошибки самые распространенные при снятии макияжа. Из-за этого ухудшается состояние кожи.

Также мы рассказывали о том, какие оттенки помад будут модными этой осенью. Они подойдут всем.