Тональный крем без эффекта маски — правила идеального нанесения

В 20 лет мы ждем от тонального лишь одного — чтобы он ровно лег и держался целый день. Но после 40 задача меняется. Теперь важно, чтобы тон не только скрывал мелкие несовершенства, но и не подчеркивал морщины, не сушил кожу и оставался естественным. Сделать это не так просто, но есть несколько проверенных правил, которые помогут выглядеть свежо и ухоженно.

Как правильно подойти к нанесению тонального средства

Выбирайте легкую текстуру

Матовые плотные тональные основы лучше оставить для младшего возраста. Они сушат и добавляют годы. После 40 стоит обратить внимание на увлажняющие и сияющие формулы, которые делают кожу живой и мягкой.

Многие пытаются перекрыть все толстым слоем, но именно это и выдает возраст. Чрезмерный тональный создает "маску" и подчеркивает каждую складочку. Лучше наносить тон тонко, слоями, только там, где действительно нужно.

Обязательное увлажнение

Любой тональный будет выглядеть красиво только на хорошо увлажненной коже. Используйте кремы с антивозрастным эффектом, а перед нанесением тона обязательно дайте коже "выпить" свою порцию ухода.

Комбинируйте пальцы и кисти

Удобнее всего наносить консилер и тональный сначала подушечками пальцев — тепло рук помогает средству лучше распределиться. А потом аккуратно растушевывать кистью. Так тон ложится естественно и не забивается в морщинки.

Акцент на проблемные зоны

Не нужно покрывать все лицо плотным слоем. Обратите внимание на участки, которые выдают усталость: сосудистые звездочки возле носа, темные круги под глазами. Там используйте консилер и этого достаточно, чтобы освежить взгляд.

