Как правильно наносить тональный крем для эффекта свежей кожи

Как правильно наносить тональный крем для эффекта свежей кожи

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:34
Тональный крем без эффекта маски — правила идеального нанесения
Девушка красится. Фото: Freepik

В 20 лет мы ждем от тонального лишь одного — чтобы он ровно лег и держался целый день. Но после 40 задача меняется. Теперь важно, чтобы тон не только скрывал мелкие несовершенства, но и не подчеркивал морщины, не сушил кожу и оставался естественным. Сделать это не так просто, но есть несколько проверенных правил, которые помогут выглядеть свежо и ухоженно.

О них рассказал Ukr.Media.

Читайте также:

Как правильно подойти к нанесению тонального средства

Выбирайте легкую текстуру

Матовые плотные тональные основы лучше оставить для младшего возраста. Они сушат и добавляют годы. После 40 стоит обратить внимание на увлажняющие и сияющие формулы, которые делают кожу живой и мягкой.

Многие пытаются перекрыть все толстым слоем, но именно это и выдает возраст. Чрезмерный тональный создает "маску" и подчеркивает каждую складочку. Лучше наносить тон тонко, слоями, только там, где действительно нужно.

Тональний крем не завжди може замаскувати недоліки
Тональный крем. Фото: Freepik

Обязательное увлажнение

Любой тональный будет выглядеть красиво только на хорошо увлажненной коже. Используйте кремы с антивозрастным эффектом, а перед нанесением тона обязательно дайте коже "выпить" свою порцию ухода.

Комбинируйте пальцы и кисти

Удобнее всего наносить консилер и тональный сначала подушечками пальцев — тепло рук помогает средству лучше распределиться. А потом аккуратно растушевывать кистью. Так тон ложится естественно и не забивается в морщинки.

Як наносити тональний крем на обличчя
Девушка наносит макияж кистью. Фото: Freepik

Акцент на проблемные зоны

Не нужно покрывать все лицо плотным слоем. Обратите внимание на участки, которые выдают усталость: сосудистые звездочки возле носа, темные круги под глазами. Там используйте консилер и этого достаточно, чтобы освежить взгляд.

Ранее мы писали о том, как продлить молодой вид с помощью правильного макияжа и ухода.

Также мы сообщали, какая техника макияжа тоже визуально омолаживает лицо.

мода макияж тренды красота стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
