Главная Fashion Секреты красоты француженок после 50 лет, которые стоит перенять

Секреты красоты француженок после 50 лет, которые стоит перенять

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:44
Как сохранить молодость — опыт француженок после 50 лет
Счастливая женщина после 50 лет. Фото: Freepik

Известные французские женщины, давно перешагнувшие 50-летний рубеж, уже давно стали иконами стиля и ухода за собой. Катрин Денев, Ванесса Паради, Каролин де Мегрэ, Шарлотта Генсбур, Брижит Бардо, Эжан Пласи — их пример доказывает, что красота не исчезает с возрастом, если знать, как с ней обращаться.

Об этом пишет журнал Parade.

Читайте также:

Знаменитости не ведут ежедневных бьюти-блогов и не отчитываются о каждой баночке крема в соцсетях. Но из интервью и их образа жизни можно подсмотреть немало полезных секретов. Все они базируются на простоте, удовольствии и любви к себе.

Пять привычек, которые делают их уход таким эффективным

Верность проверенным средствам

Ванесса Паради призналась, что не гонится за новинками, а годами пользуется теми продуктами, которые ей подходят. Ее фаворит — молочко Collosol Eau de Lait с нежным лимонным ароматом, популярное во французских аптеках. Эту традицию, говорит Ванесса, передают в ее семье от матери к дочери.

Ванесса Параді роками користується одним доглядом
Ванесса Паради. Фото: кадр из видео

Профессиональный уход без излишеств

Жюльет Бинош выбирает минимализм в уходе дома, но регулярно посещает любимого косметолога Су-Мен Сю. По ее словам, это не только мастер, но и подруга, которой она доверяет свою кожу уже много лет.

Жюльєт Бінош доглядає за собою мінімально
Жюльет Бинош. Фото: кадр из видео

Минимум макияжа

Джейн Биркин в свое время отказалась от "тяжелого" макияжа. Ее набор сводился к трем вещам: карандашу для бровей, универсальному карандашу MAC для губ и щек и легкому тону от Sisley. И этого, шутила она, хватало, чтобы "замаскировать прыщи" и оставаться собой.

Джейн Біркін знала толк в догляді за собою
Джейн Биркин. Фото: кадр из видео

Уход как приятный ритуал

Француженки любят не только эффект, но и сам процесс. Актриса Филиппина Леруа-Болье обожает тоник Santa Maria Novella с натуральным составом, ароматом трав и многовековой историей. Для нее это не просто средство, а маленькое ежедневное удовольствие.

Зірка, що обирає натуральний склад в догляді
Актриса Филиппина Леруа-Болье. Фото: кадр из видео

Естественные волосы и простые укладки

Каролин де Мегре в свои 50 считает, что текстура волос — часть личности.

Важливий не тільки догляд за шкірою, але і за волоссям
Каролин де Мегрэ. Фото: кадр из видео

Она моет голову мягким аптечным шампунем, не пользуется кондиционером, а для быстрого обновления образа применяет сухой шампунь Rene Furterer.

Ранее мы писали о том, каким образом можно быстро избавиться от синяков под глазами.

Также мы сообщали, что включает себя домашний уход за волосами.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
