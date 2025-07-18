Синці під очима часто виражені вранці — як швидко позбутися їх

Дівчина розглядає обличчя. Фото: Freepik

Темні кола під очима знайомі майже кожній дівчині. Вони псують вигляд, додають втомленого виразу й викликають бажання сховатися під ковдру замість того, щоб іти на роботу. Добра новина — навіть якщо ці "синці" не зникають повністю, зменшити їх можна. І для цього не потрібно витрачатися на дорогі процедури.

Про те, що робити з синцями, розповіли в In Journal.

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Все просто: тіло затримує зайву рідину. Це може статися, якщо ви не досипаєте, їсте багато солоного або п’єте каву, алкоголь. Також набряки — частий наслідок зневоднення. Лімфатична система не встигає виводити все зайве і зранку ми бачимо набряклі повіки та темні кола.

Як боротися з набряками

Лімфодренажний масаж — 3 хвилини зранку

Пальцями (найкраще — мізинцями) обережно проведіть від внутрішнього кутика ока до зовнішнього краю брови, потім — уздовж зони під очима. Повторіть рух кілька разів, не тисніть. Якщо маєте нефритовий ролик чи гуа-ша — супер, використовуйте його. Це допомагає "розігнати" лімфу і прибрати набряк.

Дівчина робить масаж під очима. Фото: Freepik

Холодні маски для очей

Патчі або тканинні маски з огірком, ромашкою чи зеленим чаєм — чудовий варіант, якщо немає часу на масаж. Тримайте їх у холодильнику — холод зменшить набряки швидше, ніж будь-який крем.

Мінус важкі креми

Жирні креми можуть зробити тільки гірше — вони "осідають" у зоні навколо очей і сприяють затримці води. Обирайте легкі сироватки — вони зволожують, але не перевантажують.

Пийте воду

Так, банально, але працює. Коли організму не вистачає води, він починає "запасати" її — результат ми бачимо під очима. Влітку це особливо актуально. Намагайтеся випивати хоча б 6–8 склянок на день.

Дівчина п'є воду. Фото: Freepik

Загалом, темні кола — це не вирок. Висипайтеся, не зловживайте кавою, навчіться робити кількахвилинний масаж і ваше обличчя щоранку буде мати свіжіший вигляд, ніж після фільтра Instagram.

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