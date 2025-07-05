Як не можна доглядати за шкірою — поради дерматологів

Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: Freepik

Навіть догляд може нашкодити вашій шкірі, якщо робити це не правильно. Дерматологи назвали п'ять речей, які ні в якому разі не можна робити, якщо ви хочете, аби ваше обличчя було доглянутим.

Про це пише ТСН.

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Не видавлюйте прищі

Цієї найпоширенішої помилки дотримуються усі. Видавлювання прищів травмує шкіру та залишає рубці. Крім того, така звичка може призвести до запалення.

Кілька нових засобів одночасно

Не варто пробувати всі новинки з догляду одночасно. Це може викликати подразнення та висипи. Запроваджуйте кожен новий засіб поступово та уважно спостерігайте за шкірою.

Дівчина доглядає за шкірою. Фото: Freepik

Гель-лак

Такий манікюр має красивий вигляд та довго тримається, однак дерматологи радять ставитись до нього обережно. Гель може руйнувати нігтьову пластину, тож варто робити перерви між процедурами.

Антибіотичні мазі

Багато хто при мікротравмах використовує креми з антибіотиками. Однак деякі з них можуть навпаки викликати почервоніння, свербіж та висипи. Це стосується засобів, у складі яких є неоміцин.

Абразивні скраби та жорсткі щітки

Такі засоби очищення більше шкодять шкірі, ніж допомагають. Вони можуть пошкодити захисний шар, викликати мікротріщини та прискорити старіння шкіри. Це стосується електричних щіток, агресивних скрабів та інших засобів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перестати мити голову кожен день.

Також ми повідомляли про те, як мати доглянутий вигляд без зайвих витрат.