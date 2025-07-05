Как нельзя ухаживать за кожей — советы дерматологов

Девушка наносит крем на лицо. Фото: Freepik

Даже уход может навредить вашей коже, если делать это неправильно. Дерматологи назвали пять вещей, которые ни в коем случае нельзя делать, если вы хотите, чтобы ваше лицо было ухоженным.

Об этом пишет ТСН.

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Не выдавливайте прыщи

Этой самой распространенной ошибки придерживаются все. Выдавливание прыщей травмирует кожу и оставляет рубцы. Кроме того, такая привычка может привести к воспалению.

Несколько новых средств одновременно

Не стоит пробовать все новинки по уходу одновременно. Это может вызвать раздражение и сыпь. Внедряйте каждое новое средство постепенно и внимательно наблюдайте за кожей.

Девушка ухаживает за кожей. Фото: Freepik

Гель-лак

Такой маникюр выглядит красиво и долго держится, однако дерматологи советуют относиться к нему осторожно. Гель может разрушать ногтевую пластину, поэтому стоит делать перерывы между процедурами.

Антибиотические мази

Многие при микротравмах используют кремы с антибиотиками. Однако некоторые из них могут наоборот вызвать покраснение, зуд и сыпь. Это касается средств, в составе которых есть неомицин.

Абразивные скрабы и жесткие щетки

Такие средства очищения больше вредят коже, чем помогают. Они могут повредить защитный слой, вызвать микротрещины и ускорить старение кожи. Это касается электрических щеток, агрессивных скрабов и других средств.

Напомним, ранее мы писали о том, как перестать мыть голову каждый день.

Также мы сообщали о том, как иметь ухоженный вид без лишних затрат.