Как нельзя ухаживать за кожей — советы дерматологов

Как не испортить кожу — неочевидные советы от дерматологов
Даже уход может навредить вашей коже, если делать это неправильно. Дерматологи назвали пять вещей, которые ни в коем случае нельзя делать, если вы хотите, чтобы ваше лицо было ухоженным.
Об этом пишет ТСН.
Табу в уходе за кожей
Не выдавливайте прыщи
Этой самой распространенной ошибки придерживаются все. Выдавливание прыщей травмирует кожу и оставляет рубцы. Кроме того, такая привычка может привести к воспалению.
Несколько новых средств одновременно
Не стоит пробовать все новинки по уходу одновременно. Это может вызвать раздражение и сыпь. Внедряйте каждое новое средство постепенно и внимательно наблюдайте за кожей.
Гель-лак
Такой маникюр выглядит красиво и долго держится, однако дерматологи советуют относиться к нему осторожно. Гель может разрушать ногтевую пластину, поэтому стоит делать перерывы между процедурами.
Антибиотические мази
Многие при микротравмах используют кремы с антибиотиками. Однако некоторые из них могут наоборот вызвать покраснение, зуд и сыпь. Это касается средств, в составе которых есть неомицин.
Абразивные скрабы и жесткие щетки
Такие средства очищения больше вредят коже, чем помогают. Они могут повредить защитный слой, вызвать микротрещины и ускорить старение кожи. Это касается электрических щеток, агрессивных скрабов и других средств.
Напомним, ранее мы писали о том, как перестать мыть голову каждый день.
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