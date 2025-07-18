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Главная Мода Спасение от синяков под глазами — уже у вас под рукой

Спасение от синяков под глазами — уже у вас под рукой

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 09:19
Синяки под глазами часто выражены по утрам — как быстро избавиться от них
Девушка рассматривает лицо. Фото: Freepik

Темные круги под глазами знакомы почти каждой девушке. Они портят вид, придают усталое выражение лица и вызывают желание спрятаться под одеяло вместо того, чтобы идти на работу. Хорошая новость — даже если эти "синяки" не исчезают полностью, уменьшить их можно. И для этого не нужно тратиться на дорогостоящие процедуры.

О том, что делать с синяками, рассказали в In Journal.

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Почему появляются отеки под глазами

Все просто: тело задерживает лишнюю жидкость. Это может произойти, если вы не досыпаете, едите много соленого или пьете кофе, алкоголь. Также отеки — частое следствие обезвоживания. Лимфатическая система не успевает выводить все лишнее и утром мы видим отечные веки и темные круги.

Как бороться с отеками

Лимфодренажный массаж — 3 минуты с утра

Пальцами (лучше всего — мизинцами) осторожно проведите от внутреннего уголка глаза к внешнему краю брови, затем — вдоль зоны под глазами. Повторите движение несколько раз, не давите. Если есть нефритовый ролик или гуа-ша — супер, используйте его. Это помогает "разогнать" лимфу и убрать отек.

Синці під очима можна зменшити
Девушка делает массаж под глазами. Фото: Freepik

Холодные маски для глаз

Патчи или тканевые маски с огурцом, ромашкой или зеленым чаем — отличный вариант, если нет времени на массаж. Держите их в холодильнике — холод уменьшит отеки быстрее, чем любой крем.

Минус тяжелые кремы

Жирные кремы могут сделать только хуже — они "оседают" в зоне вокруг глаз и способствуют задержке воды. Выбирайте легкие сыворотки — они увлажняют, но не перегружают.

Пейте воду

Да, банально, но работает. Когда организму не хватает воды, он начинает "запасать" ее — результат мы видим под глазами. Летом это особенно актуально. Старайтесь выпивать хотя бы 6-8 стаканов в день.

Воду завжди корисно пити
Девушка пьет воду. Фото: Freepik

В общем, темные круги — это не приговор. Высыпайтесь, не злоупотребляйте кофе, научитесь делать короткий массаж и ваше лицо каждое утро будет выглядеть свежее, чем после фильтра Instagram.

Ранее мы писали об особенностях ухода за кожей после 35 лет.

Также мы сообщали, как мыть волосы летом, чтобы они всегда выглядели ухоженными.

кожа мода красота уход стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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