Синяки под глазами часто выражены по утрам — как быстро избавиться от них

Девушка рассматривает лицо. Фото: Freepik

Темные круги под глазами знакомы почти каждой девушке. Они портят вид, придают усталое выражение лица и вызывают желание спрятаться под одеяло вместо того, чтобы идти на работу. Хорошая новость — даже если эти "синяки" не исчезают полностью, уменьшить их можно. И для этого не нужно тратиться на дорогостоящие процедуры.

О том, что делать с синяками, рассказали в In Journal.

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Почему появляются отеки под глазами

Все просто: тело задерживает лишнюю жидкость. Это может произойти, если вы не досыпаете, едите много соленого или пьете кофе, алкоголь. Также отеки — частое следствие обезвоживания. Лимфатическая система не успевает выводить все лишнее и утром мы видим отечные веки и темные круги.

Как бороться с отеками

Лимфодренажный массаж — 3 минуты с утра

Пальцами (лучше всего — мизинцами) осторожно проведите от внутреннего уголка глаза к внешнему краю брови, затем — вдоль зоны под глазами. Повторите движение несколько раз, не давите. Если есть нефритовый ролик или гуа-ша — супер, используйте его. Это помогает "разогнать" лимфу и убрать отек.

Девушка делает массаж под глазами. Фото: Freepik

Холодные маски для глаз

Патчи или тканевые маски с огурцом, ромашкой или зеленым чаем — отличный вариант, если нет времени на массаж. Держите их в холодильнике — холод уменьшит отеки быстрее, чем любой крем.

Минус тяжелые кремы

Жирные кремы могут сделать только хуже — они "оседают" в зоне вокруг глаз и способствуют задержке воды. Выбирайте легкие сыворотки — они увлажняют, но не перегружают.

Пейте воду

Да, банально, но работает. Когда организму не хватает воды, он начинает "запасать" ее — результат мы видим под глазами. Летом это особенно актуально. Старайтесь выпивать хотя бы 6-8 стаканов в день.

Девушка пьет воду. Фото: Freepik

В общем, темные круги — это не приговор. Высыпайтесь, не злоупотребляйте кофе, научитесь делать короткий массаж и ваше лицо каждое утро будет выглядеть свежее, чем после фильтра Instagram.

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