Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Секрети краси француженок після 50 років, які варто перейняти

Секрети краси француженок після 50 років, які варто перейняти

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:44
Як зберегти молодість — досвід француженок після 50 років
Щаслива жінка після 50 років. Фото: Freepik

Відомі французькі жінки, які давно перетнули 50-річний рубіж, уже давно стали іконами стилю та догляду за собою. Катрін Деньов, Ванесса Параді, Каролін де Мегре, Шарлотта Генсбур, Бріжит Бардо, Ежан Пласі — їхній приклад доводить, що краса не зникає з віком, якщо знати, як із нею поводитися.

Про це пише журнал Parade.

Реклама
Читайте також:

Знаменитости не ведуть щоденних б’юті-блогів і не звітують про кожну баночку крему в соцмережах. Але з інтерв’ю та їхнього способу життя можна підглянути чимало корисних секретів. Усі вони базуються на простоті, задоволенні та любові до себе.

П’ять звичок, які роблять їхній догляд таким ефективним

Вірність перевіреним засобам

Ванесса Параді зізналася, що не женеться за новинками, а роками користується тими продуктами, які їй підходять. Її фаворит — молочко Collosol Eau de Lait із ніжним лимонним ароматом, популярне у французьких аптеках. Цю традицію, каже Ванесса, передають у її родині від матері до доньки.

Ванесса Параді роками користується одним доглядом
Ванесса Параді. Фото: кадр з відео

Професійний догляд без надмірностей

Жюльєт Бінош обирає мінімалізм в догляді удома, але регулярно відвідує улюблену косметологиню Су-Мен Сю. За її словами, це не лише майстер, а й подруга, якій вона довіряє свою шкіру вже багато років.

Жюльєт Бінош доглядає за собою мінімально
Жюльєт Бінош. Фото: кадр з відео

Мінімум макіяжу

Джейн Біркін свого часу відмовилася від "важкого" макіяжу. Її набір зводився до трьох речей: олівця для брів, універсального олівця MAC для губ і щік та легкого тону від Sisley. І цього, жартувала вона, вистачало, щоб "замаскувати прищі" й залишатися собою.

Джейн Біркін знала толк в догляді за собою
Джейн Біркін. Фото: кадр з відео

Догляд як приємний ритуал

Француженки люблять не лише ефект, а й сам процес. Акторка Філіппіна Леруа-Больє обожнює тонік Santa Maria Novella з натуральним складом, ароматом трав і багатовіковою історією. Для неї це не просто засіб, а маленьке щоденне задоволення.

Зірка, що обирає натуральний склад в догляді
Акторка Філіппіна Леруа-Больє. Фото: кадр з відео

Природне волосся і прості укладки

Каролін де Мегре у свої 50 вважає, що текстура волосся — частина особистості.

Важливий не тільки догляд за шкірою, але і за волоссям
Каролін де Мегре. Фото: кадр з відео

Вона миє голову м’яким аптечним шампунем, не користується кондиціонером, а для швидкого оновлення образу застосовує сухий шампунь Rene Furterer.

Раніше ми писали про те, яким чином можна швидко позбутися синців під очима.

Також ми повідомляли, що включає себе домашній догляд за волоссям.

шкіра мода краса догляд стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації