Як зберегти молодість — досвід француженок після 50 років

Щаслива жінка після 50 років. Фото: Freepik

Відомі французькі жінки, які давно перетнули 50-річний рубіж, уже давно стали іконами стилю та догляду за собою. Катрін Деньов, Ванесса Параді, Каролін де Мегре, Шарлотта Генсбур, Бріжит Бардо, Ежан Пласі — їхній приклад доводить, що краса не зникає з віком, якщо знати, як із нею поводитися.

Про це пише журнал Parade.

Реклама

Читайте також:

Знаменитости не ведуть щоденних б’юті-блогів і не звітують про кожну баночку крему в соцмережах. Але з інтерв’ю та їхнього способу життя можна підглянути чимало корисних секретів. Усі вони базуються на простоті, задоволенні та любові до себе.

П’ять звичок, які роблять їхній догляд таким ефективним

Вірність перевіреним засобам

Ванесса Параді зізналася, що не женеться за новинками, а роками користується тими продуктами, які їй підходять. Її фаворит — молочко Collosol Eau de Lait із ніжним лимонним ароматом, популярне у французьких аптеках. Цю традицію, каже Ванесса, передають у її родині від матері до доньки.

Ванесса Параді. Фото: кадр з відео

Професійний догляд без надмірностей

Жюльєт Бінош обирає мінімалізм в догляді удома, але регулярно відвідує улюблену косметологиню Су-Мен Сю. За її словами, це не лише майстер, а й подруга, якій вона довіряє свою шкіру вже багато років.

Жюльєт Бінош. Фото: кадр з відео

Мінімум макіяжу

Джейн Біркін свого часу відмовилася від "важкого" макіяжу. Її набір зводився до трьох речей: олівця для брів, універсального олівця MAC для губ і щік та легкого тону від Sisley. І цього, жартувала вона, вистачало, щоб "замаскувати прищі" й залишатися собою.

Джейн Біркін. Фото: кадр з відео

Догляд як приємний ритуал

Француженки люблять не лише ефект, а й сам процес. Акторка Філіппіна Леруа-Больє обожнює тонік Santa Maria Novella з натуральним складом, ароматом трав і багатовіковою історією. Для неї це не просто засіб, а маленьке щоденне задоволення.

Акторка Філіппіна Леруа-Больє. Фото: кадр з відео

Природне волосся і прості укладки

Каролін де Мегре у свої 50 вважає, що текстура волосся — частина особистості.

Каролін де Мегре. Фото: кадр з відео

Вона миє голову м’яким аптечним шампунем, не користується кондиціонером, а для швидкого оновлення образу застосовує сухий шампунь Rene Furterer.

Раніше ми писали про те, яким чином можна швидко позбутися синців під очима.

Також ми повідомляли, що включає себе домашній догляд за волоссям.