Як правильно наносити тональний крем для ефекту свіжої шкіри

Дата публікації: 10 вересня 2025 10:34
Тональний крем без ефекту маски — правила ідеального нанесення
Дівчина фарбується. Фото: Freepik

У 20 років ми чекаємо від тонального лише одного — щоб він рівно ліг і тримався цілий день. Але після 40 завдання змінюється. Тепер важливо, щоб тон не тільки приховував дрібні недосконалості, а й не підкреслював зморшки, не сушив шкіру та залишався природним. Зробити це не так просто, але є кілька перевірених правил, які допоможуть мати свіжий й доглянутий вигляд.

Про них розповів Ukr.Media.

Вибирайте легку текстуру

Матові щільні тональні основи краще залишити для молодшого віку. Вони сушать і додають роки. Після 40 варто звернути увагу на зволожувальні та сяючі формули, які роблять шкіру живою та м’якою.

Багато хто намагається перекрити все товстим шаром, але саме це й видає вік. Надмірний тональний створює "маску" й підкреслює кожну складочку. Краще наносити тон тонко, шарами, лише там, де справді потрібно.

Тональний крем не завжди може замаскувати недоліки
Тональний крем. Фото: Freepik

Обов’язкове зволоження

Будь-який тональний буде мати красивий вигляд тільки на добре зволоженій шкірі. Використовуйте креми з антивіковим ефектом, а перед нанесенням тону обов’язково дайте шкірі "випити" свою порцію догляду.

Комбінуйте пальці та пензлі

Найзручніше наносити консилер і тональний спочатку подушечками пальців — тепло рук допомагає засобу краще розподілитися. А потім акуратно розтушувати пензлем. Так тон лягає природно й не забивається в зморшки.

Як наносити тональний крем на обличчя
Дівчина наносить макіяж пензлим. Фото: Freepik

Акцент на проблемні зони

Не потрібно покривати все обличчя щільним шаром. Зверніть увагу на ділянки, які видають втому: судинні зірочки біля носа, темні кола під очима. Там використовуйте консилер і цього достатньо, щоб освіжити погляд.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
