Тональний крем без ефекту маски — правила ідеального нанесення

Як правильно наносити тональний крем для ефекту свіжої шкіри
У 20 років ми чекаємо від тонального лише одного — щоб він рівно ліг і тримався цілий день. Але після 40 завдання змінюється. Тепер важливо, щоб тон не тільки приховував дрібні недосконалості, а й не підкреслював зморшки, не сушив шкіру та залишався природним. Зробити це не так просто, але є кілька перевірених правил, які допоможуть мати свіжий й доглянутий вигляд.
Про них розповів Ukr.Media.
Як правильно підійти до нанесення тонального засобу
Вибирайте легку текстуру
Матові щільні тональні основи краще залишити для молодшого віку. Вони сушать і додають роки. Після 40 варто звернути увагу на зволожувальні та сяючі формули, які роблять шкіру живою та м’якою.
Багато хто намагається перекрити все товстим шаром, але саме це й видає вік. Надмірний тональний створює "маску" й підкреслює кожну складочку. Краще наносити тон тонко, шарами, лише там, де справді потрібно.
Обов’язкове зволоження
Будь-який тональний буде мати красивий вигляд тільки на добре зволоженій шкірі. Використовуйте креми з антивіковим ефектом, а перед нанесенням тону обов’язково дайте шкірі "випити" свою порцію догляду.
Комбінуйте пальці та пензлі
Найзручніше наносити консилер і тональний спочатку подушечками пальців — тепло рук допомагає засобу краще розподілитися. А потім акуратно розтушувати пензлем. Так тон лягає природно й не забивається в зморшки.
Акцент на проблемні зони
Не потрібно покривати все обличчя щільним шаром. Зверніть увагу на ділянки, які видають втому: судинні зірочки біля носа, темні кола під очима. Там використовуйте консилер і цього достатньо, щоб освіжити погляд.
Раніше ми писали про те, як подовжити молодий вигляд за допомогою правильного макіяжу та догляду.
Також ми повідомляли, яка техніка макіяжу теж візуально омолоджує обличчя.
Читайте Новини.LIVE!