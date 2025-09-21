Как не испортить кожу во время снятия макияжа — советы косметологов

Это портит кожу — распространенные ошибки в снятии макияжа
Снятие макияжа — это важный этап ухода за лицом. Косметологи отмечают, что ошибки могут стоить вам красивой кожи, поэтому лучше не допускать их.
Самые распространенные ошибки в снятии макияжа
Использование средства для снятия макияжа с глаз на все лицо
Формулы средств для снятия макияжа с глаз обычно намного эффективнее. Они содержат много масел и других смягчающих веществ. Такие средства помогают удалить стойкие подводки для глаз и тушь. Однако коже лица они могут навредить.
Чрезмерное использование очищающих салфеток
Не стоит часто использовать очищающие салфетки для снятия макияжа и полагаться только на них. Их можно применить в экстренных случаях, однако для постоянного применения такой вариант не лучший. Салфетки не удаляют весь макияж и могут вызвать акне.
Агрессивное умывание
Кожа лица гораздо нежнее, чем кожа тела. Не стоит прилагать усилия, чтобы снять макияж. Чрезмерное давление только повредит кожу. Например, протирание ватными дисками и салфетками или энергичное трение руками точно не пойдет вам на пользу.
Использование одного и того же полотенца
Стоит тщательно заботиться о чистоте полотенца, которым вы вытираете кожу. Косметологи отмечают, что многократное использование может привести к высыпаниям. Лучше отдать предпочтение одноразовым полотенцам для лица.
Игнорирование последующего ухода
Важно не только смыть макияж, но и позаботиться после этого о коже. Даже при использовании мягкого очищающего средства натуральные масла удаляются вместе с бактериями и грязью. Их важно восстанавливать, поэтому не забывайте об увлажняющем креме или других необходимых средствах.
