Главная Fashion Это портит кожу — распространенные ошибки в снятии макияжа

Это портит кожу — распространенные ошибки в снятии макияжа

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 13:08
Как не испортить кожу во время снятия макияжа — советы косметологов
Девушка смывает макияж. Фото: Pexels

Снятие макияжа — это важный этап ухода за лицом. Косметологи отмечают, что ошибки могут стоить вам красивой кожи, поэтому лучше не допускать их.

Об этом пишет Real Simple.

Читайте также:

Самые распространенные ошибки в снятии макияжа

Использование средства для снятия макияжа с глаз на все лицо

Формулы средств для снятия макияжа с глаз обычно намного эффективнее. Они содержат много масел и других смягчающих веществ. Такие средства помогают удалить стойкие подводки для глаз и тушь. Однако коже лица они могут навредить.

Чрезмерное использование очищающих салфеток

Не стоит часто использовать очищающие салфетки для снятия макияжа и полагаться только на них. Их можно применить в экстренных случаях, однако для постоянного применения такой вариант не лучший. Салфетки не удаляют весь макияж и могут вызвать акне.

Поширені помилки у знятті макіяжу
Девушка наносит на лицо пенку для смывания макияжа. Фото: Pexels

Агрессивное умывание

Кожа лица гораздо нежнее, чем кожа тела. Не стоит прилагать усилия, чтобы снять макияж. Чрезмерное давление только повредит кожу. Например, протирание ватными дисками и салфетками или энергичное трение руками точно не пойдет вам на пользу.

Использование одного и того же полотенца

Стоит тщательно заботиться о чистоте полотенца, которым вы вытираете кожу. Косметологи отмечают, что многократное использование может привести к высыпаниям. Лучше отдать предпочтение одноразовым полотенцам для лица.

Поширені помилки у знятті макіяжу
Девушка ухаживает за кожей лица. Фото: Pexels

Игнорирование последующего ухода

Важно не только смыть макияж, но и позаботиться после этого о коже. Даже при использовании мягкого очищающего средства натуральные масла удаляются вместе с бактериями и грязью. Их важно восстанавливать, поэтому не забывайте об увлажняющем креме или других необходимых средствах.

Напомним, ранее мы писали о том, какой макияж стал хитом этой осени. Повторить его не сложно.

Также мы рассказывали о том, как правильно наносить тональный крем. Это поможет сделать кожу свежей.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
