Головна Fashion Це псує шкіру — поширені помилки у знятті макіяжу

Це псує шкіру — поширені помилки у знятті макіяжу

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 13:08
Як не зіпсувати шкіру під час зняття макіяжу — поради косметологів
Дівчина змиває макіяж. Фото: Pexels

Зняття макіяжу — це важливий етап догляду за обличчям. Косметологи наголошують, що помилки можуть коштувати вам красивої шкіри, тож краще не допускати їх.

Про це пише Real Simple.

Читайте також:

Найпоширеніші помилки у знятті макіяжу

Використання засобу для зняття макіяжу з очей на все обличчя

Формули засобів для зняття макіяжу з очей зазвичай набагато ефективніші. Вони містять багато олій та інших пом'якшувальних речовин. Такі засоби допомагають видалити стійкі підводки для очей та туш. Однак шкірі обличчя вони можуть зашкодити.

Надмірне використання очищувальних серветок

Не варто часто використовувати очищувальні серветки для зняття макіяжу та покладатися лише на них. Їх можна застосувати в екстрених випадках, однак для постійного застосування такий варіант не найкращий. Серветки не видаляють весь макіяж та можуть викликати акне.

Поширені помилки у знятті макіяжу
Дівчина наносить на обличчя пінку для змиття макіяжу. Фото: Pexels

Агресивне вмивання

Шкіра обличчя набагато ніжніша, ніж шкіра тіла. Не варто докладати зусиль, аби зняти макіяж. Надмірний тиск лише пошкодить шкіру. Наприклад, протирання ватними дисками та серветками або ж енергійне тертя руками точно не піде вам на користь.

Використання одного й того ж рушника

Варто ретельно дбати про чистоту рушника, яким ви витираєте шкіру. Косметологи зазначають, що багаторазове використання може призвести до висипань. Краще віддати перевагу одноразовим рушникам для обличчя.

Поширені помилки у знятті макіяжу
Дівчина доглядає за шкірою обличчя. Фото: Pexels

Ігнорування подальшого догляду

Важливо не тільки змити макіяж, а й подбати після цього про шкіру. Навіть при використанні м'якого очищувального засобу натуральні олії видаляються разом з бактеріями та брудом. Їх важливо відновлювати, тож не забувайте про зволожувальний крем чи інші необхідні засоби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який макіяж став хітом цієї осені. Повторити його не складно.

Також ми розповідали про те, як правильно наносити тональний крем. Це допоможе зробити шкіру свіжою.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
