Як зробити тоасті-макіяж — туторіал на наймодніший б'юті-тренд

Трендовий тоасті-макіяж. Фото: Instagram

В TikTok завірусився трендовий "підсмажений" або ж тоасті-макіяж. Серед модниць він набирає чималу популярність, адже за допомогою косметики імітує легку засмагу на обличчі. Теплі кольори роблять такий мейкап ніжним та по-особливому привабливим.

Туторіал на тоасті-макіяж

Візажисти прогнозують, що саме такий макіяж буде цієї осені на піку популярності. Повторити його не складно. Для початку потрібно правильно підготувати шкіру. Використовуйте зволожувальний крем, лише після цього наносьте тональну основу.

Далі варто перейти до контурингу вилиць та чола. Це важлива частина процесу, яка й відповідатиме за ефект засмаги. Для того, аби додати макіяжу сяйва, використовуйте крем-бронзатор та кремові рум'яна теплого тону. Вони гарно все підрум'янять. Крім того, додайте золотий хайлайтер, аби закріпити сяйво.

Тоасті-макіяж. Фото: Instagram

На завершення, нанесіть на Т-зону освітлювальну пудру. Особливого шарму додадуть штучні веснянки. Їх можна створити за допомогою олівця для брів каштанового кольору.

"Підсмажений" макіяж. Фото: Instagram

Для макіяжу очей варто використовувати рідкі тіні бронзових та коричневих відтінків. Для губ найкраще підібрати помаду та підводку теплого коричневого або нейтрального відтінку.

Такий макіяж пасуватиме дійсно усім. Теплі коричневі й бежеві відтінки — це база, що не виходить з моди. До того ж вони нагадують справжній осінній вайб — затишок та комфорт.

