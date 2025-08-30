Видео
Главная Fashion Покорил TikTok — как сделать самый трендовый макияж осени

Покорил TikTok — как сделать самый трендовый макияж осени

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 11:14
Как сделать тоасти-макияж — туториал на самый модный бьюти-тренд
Трендовый тоасти-макияж. Фото: Instagram

В TikTok завирусился трендовый "поджаренный" или тоасти-макияж. Среди модниц он набирает немалую популярность, ведь с помощью косметики имитирует легкий загар на лице. Теплые цвета делают такой макияж нежным и по-особенному привлекательным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Туториал на тоасти-макияж

Визажисты прогнозируют, что именно такой макияж будет этой осенью на пике популярности. Повторить его не сложно. Для начала нужно правильно подготовить кожу. Используйте увлажняющий крем, только после этого наносите тональную основу.

Далее стоит перейти к контурингу скул и лба. Это важная часть процесса, которая и будет отвечать за эффект загара. Для того, чтобы добавить макияжу сияния, используйте крем-бронзатор и кремовые румяна теплого тона. Они хорошо все подрумянят. Кроме того, добавьте золотой хайлайтер, чтобы закрепить сияние.

Туторіал на популярний тоасті-макіяж
Тоасти-макияж. Фото: Instagram

В завершение, нанесите на Т-зону осветляющую пудру. Особого шарма добавят искусственные веснушки. Их можно создать с помощью карандаша для бровей каштанового цвета.

Туторіал на популярний тоасті-макіяж
"Поджаренный" макияж. Фото: Instagram

Для макияжа глаз стоит использовать жидкие тени бронзовых и коричневых оттенков. Для губ лучше всего подобрать помаду и подводку теплого коричневого или нейтрального оттенка.

Такой макияж подойдет действительно всем. Теплые коричневые и бежевые оттенки — это база, которая не выходит из моды. К тому же они напоминают настоящий осенний вайб — уют и комфорт.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать омолаживающий макияж. Он освежит образ.

Также мы рассказывали о том, как просто сделать удачное контурирование. Такой метод подойдет всем.

макияж осень тренды красота инструкция по макияжу
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
