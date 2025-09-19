Какие помады ищут сейчас - топ-4 тренда осени-2025

Помады. Фото: freepik.com

Осень — время перемен не только в гардеробе, но и в макияже. Летние легкие оттенки уступают место более насыщенным, теплым и драматичным цветам, которые создают уютную и элегантную атмосферу.

В этом сезоне стилист Елена Шевченко выделила четыре помады, которые уже стали фаворитами блогов, соцсетей и подиумов.

Помады, которые сделают вас особенными

Классический красный

Вечная классика, которая никогда не теряет актуальности. Этот оттенок символизирует силу, уверенность и немного страсти. В 2025 году красный возвращается с новой энергией. Выбирайте холодные или нейтральные тона — они универсальны и подходят почти ко всему. Даже простой наряд в сочетании с яркой помадой выглядит эффектно.

Красный цвет. Фото из Instagram

Пыльный розовый (темный нюд)

Нежный и приглушенный, этот оттенок станет вашим ежедневным вариантом. Он выглядит естественно, но добавляет макияжу завершенности. Идеально подходит под легкий "нюдовый" макияж или под сдержанные smoky eyes.

Темный нюд. Фото из Instagram

Глубокий коричневый

Коричневые помады возвращают атмосферу 90-х, но с современным шиком. Шоколадные, кофейные, карамельные оттенки — матовые или с сатиновым финишем — создают изысканный образ. Такая помада будет выигрышно смотреться с минималистичной одеждой и легкими аксессуарами.

Коричневые помады. Фото из Instagram

Винный

Бордо, сливовый — осенний классический шик. Глубокие, драматичные, немного загадочные оттенки идеально подчеркивают вечерние образы. Лучше всего они смотрятся в кремовых или глянцевых помадах с насыщенной пигментацией.

Цвет бургунди. Фото из Instagram

Все эти четыре цвета помогут создать стильный и современный образ этой осенью. Даже если ваш наряд простой, то помада сделает его особенным.

