Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Главные оттенки помад осени-2025, которые полюбят все

Главные оттенки помад осени-2025, которые полюбят все

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:38
Какие помады ищут сейчас - топ-4 тренда осени-2025
Помады. Фото: freepik.com

Осень — время перемен не только в гардеробе, но и в макияже. Летние легкие оттенки уступают место более насыщенным, теплым и драматичным цветам, которые создают уютную и элегантную атмосферу.

В этом сезоне стилист Елена Шевченко выделила четыре помады, которые уже стали фаворитами блогов, соцсетей и подиумов.

Реклама
Читайте также:

Помады, которые сделают вас особенными

Классический красный

Вечная классика, которая никогда не теряет актуальности. Этот оттенок символизирует силу, уверенность и немного страсти. В 2025 году красный возвращается с новой энергией. Выбирайте холодные или нейтральные тона — они универсальны и подходят почти ко всему. Даже простой наряд в сочетании с яркой помадой выглядит эффектно.

Червоний колір став вічною класикою у всьому
Красный цвет. Фото из Instagram

Пыльный розовый (темный нюд)

Нежный и приглушенный, этот оттенок станет вашим ежедневным вариантом. Он выглядит естественно, но добавляет макияжу завершенности. Идеально подходит под легкий "нюдовый" макияж или под сдержанные smoky eyes.

Темний нюд на губах зараз в моді
Темный нюд. Фото из Instagram

Глубокий коричневый

Коричневые помады возвращают атмосферу 90-х, но с современным шиком. Шоколадные, кофейные, карамельные оттенки — матовые или с сатиновым финишем — создают изысканный образ. Такая помада будет выигрышно смотреться с минималистичной одеждой и легкими аксессуарами.

Карамельні відтінки помади мають мати попит
Коричневые помады. Фото из Instagram

Винный

Бордо, сливовый — осенний классический шик. Глубокие, драматичные, немного загадочные оттенки идеально подчеркивают вечерние образы. Лучше всего они смотрятся в кремовых или глянцевых помадах с насыщенной пигментацией.

Помади, що варті уваги цього сезону
Цвет бургунди. Фото из Instagram

Все эти четыре цвета помогут создать стильный и современный образ этой осенью. Даже если ваш наряд простой, то помада сделает его особенным.

Ранее мы писали о нюансах правильного нанесения тонального крема на лицо, чтобы выглядеть непревзойденно.

Также мы сообщали о плюсах и минусах ламинирования бровей и ресниц.

мода тренды Помада красота стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации