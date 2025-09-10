Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Стрижка и макияж от Виктории Бекхэм, что диктуют тренды

Стрижка и макияж от Виктории Бекхэм, что диктуют тренды

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:52
Уроки красоты от Виктории Бекхэм — ее любимая стрижка и макияж
Виктория Бекхэм. Фото: кадр из видео

Британский модельер Виктория Бекхэм — женщина, которая уже много лет доказывает, что стиль и ухоженная внешность не имеют возраста. Она вдохновляет не только модными образами, но и тем, как относится к красоте — без лишнего пафоса, но всегда с акцентом на элегантность и уверенность.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Какие новые треды задает Виктория Бекхэм

Макияж без вреда для кожи

Вместо того чтобы получать румянец от солнца, Виктория пользуется собственным Victoria Beckham Beauty Colour Wash Blush Water Tint. Легкий розовый оттенок она наносит пальцами, втирая его в кожу. Говорит, что это позволяет иметь "здоровое сияние" и одновременно беречь кожу от вредных лучей. Урок прост: лучше выбрать правильный косметический продукт, чем рисковать здоровьем.

Стильная стрижка, которой не стоит бояться

Ее знаменитый Posh bob — классика, которой снова подражают звезды. Но секрет Бекхэм не только в этой прическе, а в готовности меняться. Она смело экспериментирует — от четких линий боба до легких мелирований. Ее пример напоминает, что выход из зоны комфорта часто открывает новые грани красоты.

Стрижка Бекхем на усі часи
Posh bob от Бекхэм. Фото из Instagram

Smokey eyes — на все времена

@victoriabeckham

ФАКТ... ONE SOLD EVERY 30 SECONDS 🚀 SATIN KAJAL LINER by #VictoriaBeckhamBeauty Вот как я создаю свой фирменный smoky eye, используя всего один Satin Kajal Liner в одном оттенке - Cocoa. Эта формула настолько универсальна, ее можно использовать для подводки век для определения, имеет достаточно времени для игры, что она может быть отполирована кистью для эффекта теней, и я также помещаю ее вдоль ватерлинии для более драматического глаза. После того, как он установился, он не сдвигается с места! Доступно сейчас в магазине TikTok.

♬ оригинальное звучание - Victoria Beckham

Драматический макияж глаз стал ее визитной карточкой. Виктория признается, что носит smokey eyes годами и считает его универсальным. Это доказательство того, что яркий и обольстительный мейкап не стоит откладывать "для особых случаев", ведь он отлично работает в любом возрасте и в будни.

Ранее мы писали о том, какая стрижка никогда не подведет и будет выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какие стильные челки носят даже знаменитости.

мода макияж Виктория Бекхэм стрижки стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации