Уроки красоты от Виктории Бекхэм — ее любимая стрижка и макияж

Виктория Бекхэм. Фото: кадр из видео

Британский модельер Виктория Бекхэм — женщина, которая уже много лет доказывает, что стиль и ухоженная внешность не имеют возраста. Она вдохновляет не только модными образами, но и тем, как относится к красоте — без лишнего пафоса, но всегда с акцентом на элегантность и уверенность.

Какие новые треды задает Виктория Бекхэм

Макияж без вреда для кожи

Вместо того чтобы получать румянец от солнца, Виктория пользуется собственным Victoria Beckham Beauty Colour Wash Blush Water Tint. Легкий розовый оттенок она наносит пальцами, втирая его в кожу. Говорит, что это позволяет иметь "здоровое сияние" и одновременно беречь кожу от вредных лучей. Урок прост: лучше выбрать правильный косметический продукт, чем рисковать здоровьем.

Стильная стрижка, которой не стоит бояться

Ее знаменитый Posh bob — классика, которой снова подражают звезды. Но секрет Бекхэм не только в этой прическе, а в готовности меняться. Она смело экспериментирует — от четких линий боба до легких мелирований. Ее пример напоминает, что выход из зоны комфорта часто открывает новые грани красоты.

Posh bob от Бекхэм. Фото из Instagram

Smokey eyes — на все времена

@victoriabeckham ФАКТ... ONE SOLD EVERY 30 SECONDS 🚀 SATIN KAJAL LINER by #VictoriaBeckhamBeauty Вот как я создаю свой фирменный smoky eye, используя всего один Satin Kajal Liner в одном оттенке - Cocoa. Эта формула настолько универсальна, ее можно использовать для подводки век для определения, имеет достаточно времени для игры, что она может быть отполирована кистью для эффекта теней, и я также помещаю ее вдоль ватерлинии для более драматического глаза. После того, как он установился, он не сдвигается с места! Доступно сейчас в магазине TikTok. ♬ оригинальное звучание - Victoria Beckham

Драматический макияж глаз стал ее визитной карточкой. Виктория признается, что носит smokey eyes годами и считает его универсальным. Это доказательство того, что яркий и обольстительный мейкап не стоит откладывать "для особых случаев", ведь он отлично работает в любом возрасте и в будни.

