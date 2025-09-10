Відео
Стрижка й макіяж від Вікторії Бекхем, які диктують тренди

Стрижка й макіяж від Вікторії Бекхем, які диктують тренди

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:52
Уроки краси від Вікторії Бекхем — її улюблена стрижка та макіяж
Вікторія Бекхем. Фото: кадр з відео

Британська модельєрка Вікторія Бекхем — жінка, яка вже багато років доводить, що стиль і доглянута зовнішність не мають віку. Вона надихає не лише модними образами, а й тим, як ставиться до краси — без зайвого пафосу, але завжди з акцентом на елегантність і впевненість.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

Які нові треди задає Вікторія Бекхем

Макіяж без шкоди для шкіри

Замість того щоб отримувати рум’янець від сонця, Вікторія користується власним Victoria Beckham Beauty Colour Wash Blush Water Tint. Легкий рожевий відтінок вона наносить пальцями, втираючи його у шкіру. Каже, що це дозволяє мати "здорове сяйво" і водночас берегти шкіру від шкідливих променів. Урок простий: краще вибрати правильний косметичний продукт, ніж ризикувати здоров’ям.

Стильна стрижка, якої не варто боятися

Її знаменитий Posh bob — класика, яку знову наслідують зірки. Але секрет Бекхем не лише у цій зачісці, а в готовності змінюватися. Вона сміливо експериментує — від чітких ліній бобу до легких мелірувань. Її приклад нагадує, що вихід із зони комфорту часто відкриває нові грані краси.

Стрижка Бекхем на усі часи
Posh bob від Бекхем. Фото з Instagram

Smokey eyes — на всі часи

@victoriabeckham

FACT… ONE SOLD EVERY 30 SECONDS! 🚀 SATIN KAJAL LINER by #VictoriaBeckhamBeauty This is how I create my signature smoky eye using just one Satin Kajal Liner in one shade - Cocoa. This formula is so versatile, it can be used to line the eyelid for definition, has enough playtime that it can be buffed with a brush for an eyeshadow effect, and I also place it along the waterline for a more dramatic eye. Once it has set, it does not budge! Available now on TikTok Shop.

♬ original sound - Victoria Beckham

Драматичний макіяж очей став її візитівкою. Вікторія зізнається, що носить smokey eyes роками і вважає його універсальним. Це доказ того, що яскравий і звабливий мейкап не варто відкладати "для особливих випадків", адже він чудово працює у будь-якому віці й у будні.

Раніше ми писали про те, яка стрижка ніколи не підведе і буде мати стильний вигляд. 

Також ми повідомляли, які стильні чубчики носять навіть знаменитості.

мода макіяж Вікторія Бекхем стрижки стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
