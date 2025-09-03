Насколько безопасно ламинирование ресниц и бровей — объясняют специалисты

Девушка на коррекции бровей. Фото: freepik.com

Последние несколько лет ламинирование ресниц и бровей стало одной из самых популярных процедур в мире красоты. Обещают многое: выразительный изгиб, ухоженные брови, густые ресницы и даже экономию времени на ежедневном макияже.

В Ukr.media решили разобраться, действительно ли все так радужно.

Что такое ламинирование

По сути, ламинирование — это способ уложить волоски и придать им форму, которая держится несколько недель. Ресницы становятся изогнутыми и заметными без туши, а брови — аккуратными и симметричными. Процедура занимает около часа, зато потом вы каждый день просыпаетесь уже с "готовым" взглядом.

Процесс чем-то напоминает окрашивание: мастер поочередно наносит несколько специальных средств.

Первое размягчает волоски и делает их более гибкими.

Второе "фиксирует" новую форму.

В завершение добавляют питательный состав с маслами, а иногда еще и красят ресницы или брови для более выразительного эффекта.

Благодаря такой химической реакции волоски остаются в заданном положении от месяца до полутора.

Уход за бровями. фото: freepik.com

В салонах часто говорят, что ламинирование еще и "лечит" ресницы или брови. На самом же деле эта процедура больше косметическая, чем оздоровительная.

Коллаген или кератин в составе средств звучат красиво, но их молекулы не могут проникнуть внутрь волоска. Поэтому ожидать более быстрого роста или кардинального укрепления не стоит. Ламинирование просто делает волоски визуально более гладкими и блестящими.

Есть ли риски

Никаких серьезных медицинских запретов нет, однако есть нюансы:

если у вас чувствительные глаза или аллергия на краски, процедура может вызвать дискомфорт;

во время беременности и кормления врачи советуют воздержаться;

если есть хронические заболевания глаз, лучше проконсультироваться с офтальмологом.

И еще одно: делать ламинирование дома самостоятельно опасно. Средства достаточно агрессивные, и при малейшей ошибке можно повредить как волоски, так и кожу вокруг глаз.

