Насколько безопасно ламинирование ресниц и бровей — объясняют специалисты

Стоит ли делать ламинирование ресниц и бровей — мнение экспертов
Последние несколько лет ламинирование ресниц и бровей стало одной из самых популярных процедур в мире красоты. Обещают многое: выразительный изгиб, ухоженные брови, густые ресницы и даже экономию времени на ежедневном макияже.
Что такое ламинирование
По сути, ламинирование — это способ уложить волоски и придать им форму, которая держится несколько недель. Ресницы становятся изогнутыми и заметными без туши, а брови — аккуратными и симметричными. Процедура занимает около часа, зато потом вы каждый день просыпаетесь уже с "готовым" взглядом.
Процесс чем-то напоминает окрашивание: мастер поочередно наносит несколько специальных средств.
- Первое размягчает волоски и делает их более гибкими.
- Второе "фиксирует" новую форму.
- В завершение добавляют питательный состав с маслами, а иногда еще и красят ресницы или брови для более выразительного эффекта.
Благодаря такой химической реакции волоски остаются в заданном положении от месяца до полутора.
В салонах часто говорят, что ламинирование еще и "лечит" ресницы или брови. На самом же деле эта процедура больше косметическая, чем оздоровительная.
Коллаген или кератин в составе средств звучат красиво, но их молекулы не могут проникнуть внутрь волоска. Поэтому ожидать более быстрого роста или кардинального укрепления не стоит. Ламинирование просто делает волоски визуально более гладкими и блестящими.
Есть ли риски
Никаких серьезных медицинских запретов нет, однако есть нюансы:
- если у вас чувствительные глаза или аллергия на краски, процедура может вызвать дискомфорт;
- во время беременности и кормления врачи советуют воздержаться;
- если есть хронические заболевания глаз, лучше проконсультироваться с офтальмологом.
И еще одно: делать ламинирование дома самостоятельно опасно. Средства достаточно агрессивные, и при малейшей ошибке можно повредить как волоски, так и кожу вокруг глаз.
