Главная Fashion Стоит ли делать ламинирование ресниц и бровей — мнение экспертов

Стоит ли делать ламинирование ресниц и бровей — мнение экспертов

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:38
Насколько безопасно ламинирование ресниц и бровей — объясняют специалисты
Девушка на коррекции бровей. Фото: freepik.com

Последние несколько лет ламинирование ресниц и бровей стало одной из самых популярных процедур в мире красоты. Обещают многое: выразительный изгиб, ухоженные брови, густые ресницы и даже экономию времени на ежедневном макияже.

В Ukr.media решили разобраться, действительно ли все так радужно.

Читайте также:

Что такое ламинирование

По сути, ламинирование — это способ уложить волоски и придать им форму, которая держится несколько недель. Ресницы становятся изогнутыми и заметными без туши, а брови — аккуратными и симметричными. Процедура занимает около часа, зато потом вы каждый день просыпаетесь уже с "готовым" взглядом.

Процесс чем-то напоминает окрашивание: мастер поочередно наносит несколько специальных средств.

  • Первое размягчает волоски и делает их более гибкими.
  • Второе "фиксирует" новую форму.
  • В завершение добавляют питательный состав с маслами, а иногда еще и красят ресницы или брови для более выразительного эффекта.

Благодаря такой химической реакции волоски остаются в заданном положении от месяца до полутора.

Вії та брови все частіше піддаються корекції
Уход за бровями. фото: freepik.com

В салонах часто говорят, что ламинирование еще и "лечит" ресницы или брови. На самом же деле эта процедура больше косметическая, чем оздоровительная.
Коллаген или кератин в составе средств звучат красиво, но их молекулы не могут проникнуть внутрь волоска. Поэтому ожидать более быстрого роста или кардинального укрепления не стоит. Ламинирование просто делает волоски визуально более гладкими и блестящими.

Есть ли риски

Никаких серьезных медицинских запретов нет, однако есть нюансы:

  • если у вас чувствительные глаза или аллергия на краски, процедура может вызвать дискомфорт;
  • во время беременности и кормления врачи советуют воздержаться;
  • если есть хронические заболевания глаз, лучше проконсультироваться с офтальмологом.

И еще одно: делать ламинирование дома самостоятельно опасно. Средства достаточно агрессивные, и при малейшей ошибке можно повредить как волоски, так и кожу вокруг глаз.

Ранее мы писали о том, стоит ли женщинам пользоваться мужским дезодорантом.

Также мы сообщали, что может только спровоцировать акне.

мода тренды красота стиль брови
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
