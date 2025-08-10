Какие средства для ухода за волосами могут спровоцировать акне - лучше их избегать

Сыпь на лице у девушки. Фото: Pexels

Акне — проблема многих, с которой бороться бывает достаточно сложно. Поэтому лучше их предупредить, чем потом пытаться вылечить. Для этого следует понимать, что может вызвать такую реакцию кожи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Из-за чего могут появляться акне

Часто акне возникают у подростков из-за гормональных изменений. Однако причины могут быть и совсем в другом. Так, высыпания на коже могут вызвать средства для ухода за волосами: шампуни, гели для душа и стайлинга.

Нередко производители могут добавлять в состав средств для ухода за волосами компоненты с комедогенными свойствами. Именно они закупоривают поры, из-за чего возникает акне. Речь идет о разнообразных маслах:

оливковое;

кокосовом;

льняное;

масло зародышей пшеницы или другие.

Акне на лице. Фото: Freepik

Опасно использовать и средства, имеющие в составе жирные спирты. Они могут создавать на коже защитную пленку, которая станет удобным место для развития воспаления. Кроме того, стоит обращать внимание на состав продуктов для стайлинга, например, термозащиты или пенки. Не стоит выбирать средства с силиконами и квартениумами.

Тщательно проверяйте состав средства перед покупкой, чтобы избежать неприятных последствий для кожи. Отдавайте предпочтение средствам с отшелушивающими и противовоспалительными компонентами. Например, с цинком или салициловой кислотой.

