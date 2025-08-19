Подходят ли женщинам мужские дезодоранты — объясняют эксперты

Девушка наносит дезодорант. Фото: Freepik

Возможно у кого-то из вас бывало такое, что после покупки мужу нового дезодоранта, ему не нравится, мол, запах "не его". И тогда возникает вопрос: а что, если это средство использовать самой? Специалисты объяснили, можно ли так делать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Можно ли женщинам пользоваться мужским дезодорантом

На самом деле можно и никаких рисков здесь нет. Если аромат нравится и вы чувствуете комфорт, то надпись "for men" на упаковке ничего не значит. Это скорее маркетинговый ход. По эффективности женские и мужские средства ничем не отличаются, ведь они работают по одному и тому же принципу — нейтрализуют запах и уменьшают потоотделение.

В чем разница на самом деле

Мужские дезодоранты обычно свежее, с нотами цитруса, древесины или специй. Женские более мягкие, с цветочными или сладкими оттенками. Но это дело вкуса, ведь не существует "запрещенных" запахов для женщин. Еще есть разница в упаковке. Производители часто делают черные или синие флаконы для мужчин и нежные розовые для женщин. Хотя это опять же только маркетинг. А вот активные ингредиенты одинаковы: алюминиевые соли (в антиперспирантах), спирт, тальк, натуральные экстракты. Различий в "силе" или "долговечности" между ними нет.

Мужской дезодорант. Фото: Freepik

Мифы, в которые верить не стоит

"Мужской дезодорант действует дольше" — неправда. Продолжительность защиты зависит не от пола, а от конкретной марки. "Он может навредить женской коже" — нет, кожа у нас у всех одинаковая, и состав не "заточен" под гендер. "Запах будет слишком резким" — на самом деле он быстро выветривается, и часто остается лишь легкий свежий фон.

Лайфхаки при выборе дезодоранта

Выбирайте по типу кожи. Если у вас чувствительная кожа, обращайте внимание на пометку "без спирта" или "sensitive". Всегда тестируйте форму выпуска и учитывайте интенсивность запаха. Если вы пользуетесь духами, лучше брать нейтральный или легкий аромат, чтобы не перебивать основной запах. Для спорта и активного дня подходят антиперспиранты, а для повседневного использования достаточно дезодоранта без солей алюминия.

Ранее мы писали о том, какой водой вредно мыть волосы.

Также мы сообщали, стоит ли женщинам мыть волосы мужским шампунем.