Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Можно ли женщинам пользоваться мужским дезодорантом

Можно ли женщинам пользоваться мужским дезодорантом

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:38
Подходят ли женщинам мужские дезодоранты — объясняют эксперты
Девушка наносит дезодорант. Фото: Freepik

Возможно у кого-то из вас бывало такое, что после покупки мужу нового дезодоранта, ему не нравится, мол, запах "не его". И тогда возникает вопрос: а что, если это средство использовать самой? Специалисты объяснили, можно ли так делать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Можно ли женщинам пользоваться мужским дезодорантом

На самом деле можно и никаких рисков здесь нет. Если аромат нравится и вы чувствуете комфорт, то надпись "for men" на упаковке ничего не значит. Это скорее маркетинговый ход. По эффективности женские и мужские средства ничем не отличаются, ведь они работают по одному и тому же принципу — нейтрализуют запах и уменьшают потоотделение.

В чем разница на самом деле

Мужские дезодоранты обычно свежее, с нотами цитруса, древесины или специй. Женские более мягкие, с цветочными или сладкими оттенками. Но это дело вкуса, ведь не существует "запрещенных" запахов для женщин. Еще есть разница в упаковке. Производители часто делают черные или синие флаконы для мужчин и нежные розовые для женщин. Хотя это опять же только маркетинг. А вот активные ингредиенты одинаковы: алюминиевые соли (в антиперспирантах), спирт, тальк, натуральные экстракты. Различий в "силе" или "долговечности" между ними нет.

Чоловічим дезодорантом можуть користуватись навіть жінки
Мужской дезодорант. Фото: Freepik

Мифы, в которые верить не стоит

  1. "Мужской дезодорант действует дольше" — неправда. Продолжительность защиты зависит не от пола, а от конкретной марки.
  2. "Он может навредить женской коже" — нет, кожа у нас у всех одинаковая, и состав не "заточен" под гендер.
  3. "Запах будет слишком резким" — на самом деле он быстро выветривается, и часто остается лишь легкий свежий фон.

Лайфхаки при выборе дезодоранта

Выбирайте по типу кожи. Если у вас чувствительная кожа, обращайте внимание на пометку "без спирта" или "sensitive". Всегда тестируйте форму выпуска и учитывайте интенсивность запаха. Если вы пользуетесь духами, лучше брать нейтральный или легкий аромат, чтобы не перебивать основной запах. Для спорта и активного дня подходят антиперспиранты, а для повседневного использования достаточно дезодоранта без солей алюминия.

Ранее мы писали о том, какой водой вредно мыть волосы.

Также мы сообщали, стоит ли женщинам мыть волосы мужским шампунем.

мода женщины красота интересные факты стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации