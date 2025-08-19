Чи підходять жінкам чоловічі дезодоранти — пояснюють експерти

Дівчина наносить дезодорант. Фото: Freepik

Можливо у когось з вас бувало таке, що після покупки чоловікові нового дезодоранта, йому не подобається, мовляв, запах "не його". І тоді виникає питання: а що, якщо цей засіб використати самій? Фахівці пояснили, чи можна так робити.

Чи можна жінкам користуватися чоловічим дезодорантом

Насправді можна і жодних ризиків тут немає. Якщо аромат подобається і ви відчуваєте комфорт, то напис "for men" на упаковці нічого не означає. Це радше маркетинговий хід. За ефективністю жіночі та чоловічі засоби нічим не відрізняються, адже вони працюють за одним і тим же принципом — нейтралізують запах і зменшують потовиділення.

У чому різниця насправді

Чоловічі дезодоранти зазвичай свіжіші, з нотами цитруса, деревини чи спецій. Жіночі м’якші, з квітковими чи солодкими відтінками. Але це справа смаку, адже не існує "заборонених" запахів для жінок. Ще є різниця в упаковці. Виробники часто роблять чорні чи сині флакони для чоловіків і ніжні рожеві для жінок. Хоча це знову ж таки лише маркетинг. А от активні інгредієнти однакові: алюмінієві солі (в антиперспірантах), спирт, тальк, натуральні екстракти. Відмінностей у "сили" чи "довговічності" між ними немає.

Чоловічий дезодорант. Фото: Freepik

Міфи, у які вірити не варто

"Чоловічий дезодорант діє довше" — неправда. Тривалість захисту залежить не від статі, а від конкретної марки. "Він може нашкодити жіночій шкірі" — ні, шкіра в нас у всіх однакова, і склад не "заточений" під гендер. "Запах буде занадто різким" — насправді він швидко вивітрюється, і часто лишається лише легкий свіжий фон.

Лайфхаки при виборі дезодоранту

Обирайте за типом шкіри. Якщо у вас чутлива шкіра, звертайте увагу на позначку "без спирту" або "sensitive". Завжди тестуйте форму випуску та зважайте на інтенсивність запаху. Якщо ви користуєтеся парфумами, краще брати нейтральний або легкий аромат, щоб не перебивати основний запах. Для спорту та активного дня підходять антиперспіранти, а для повсякденного використання достатньо дезодоранту без солей алюмінію.

